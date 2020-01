Da anni il buon Evan Blass, in arte @evleaks, rende le giornate degli appassionati di tecnologia più belle. Oggi arriva un leak grande, importante, che svela in anteprima il design ufficiale di Samsung Galaxy Z Flip, il prossimo foldable del brand.

A quanto pare Samsung ha fatto tesoro degli errori commessi con Galaxy Fold, questo Z Flip pare già essere uno smartphone molto meno prototipale. Samsung Galaxy Z Flip ha un design a conchiglia, se vogliamo attenerci al nome ufficiale, il design è quello di un flip-phone di una volta.

Sulla parte esterna, Samsung Galaxy Z Flip ha una dual camera, probabilmente standard + ultra wide con una seconda zona rettangolare opaca che dovrebbe essere un piccolo display esterno per le notifiche. All’interno c’è il bel display Oled pieghevole che dovrebbe essere protetto da un vetro speciale, in grado di flettersi senza rompersi ed essere molto più duraturo di un display in plastica.

Se avete un occhio di falco, noterete che agli angoli della scocca interna ci son dei piccoli gommini, utili a rinforzare il meccanismo di chiusura in modo da non far toccare in maniera violenta le due parte dello smartphone e provocare micro danni.

Samsung Galaxy Z Flip ad un primo sguardo sembra essere davvero bellissimo, unico appunto sarà il prezzo. Costerà tanto ma se dovesse essere promettente anche dal punto di vista tecnico, potrebbe essere davvero il primo smartphone pieghevole da prendere in seria considerazione.