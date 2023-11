Samsung è il partner tecnologico di X Factor 2023, il programma Sky Original prodotto da Fremantle che va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

I concorrenti che si sfidano sul palco possono contare su Galaxy Z Flip5, lo smartphone pieghevole Galaxy dal design elegante e innovativo. Con questo dispositivo, i talenti possono fare foto di qualità con la fotocamera posteriore, oppure selfie a mani libere con la FlexCam, che permette di scegliere diverse angolazioni e di scattare anche al buio, grazie alla funzione Nightography.

Galaxy Z Flip5 offre ai concorrenti anche la possibilità di raccontarsi attraverso video selfie, in cui esprimono le emozioni e le sensazioni che provano durante il programma, mostrando il ruolo della musica nella loro vita.

Grazie alla modalità Flex, i concorrenti possono anche fare videochiamate a mani libere con i loro amici o familiari, per condividere le prime impressioni dopo le loro esibizioni.

Samsung, in collaborazione con Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, e Fremantle, accompagna i concorrenti nel loro viaggio musicale, offrendo loro un’esperienza più connessa e innovativa, e valorizzando ogni momento creativo con le ultime novità tecnologiche.

X Factor 2023 è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

