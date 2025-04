Samsung si è distinta alla 10ª edizione italiana dei Best Brands, conquistando il titolo di Best AIthentic Brand 2025. Il prestigioso riconoscimento premia i marchi che, nell’era dell’intelligenza artificiale, si sono contraddistinti per un utilizzo innovativo, trasparente e responsabile della tecnologia.

Samsung è stata selezionata per la sua capacità di integrare l’AI nei propri prodotti mantenendo autenticità e coerenza con i propri valori. Tra i criteri di valutazione: trasparenza, impatto sociale e ambientale, responsabilità verso i consumatori e capacità di evolversi senza tradire la propria identità.

Daniele Grassi, Vice President Home Appliances Samsung Electronics Italia, ha ritirato il premio affermando

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento, una conferma del nostro costante impegno nel progettare tecnologie non solo all’avanguardia, ma anche etiche e responsabili. Nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale applicata ai nostri elettrodomestici ci concentriamo su ciò che è rilevante per i consumatori e oggi – coerentemente con la vision AI for All dell’Azienda – essa sta finalmente realizzando il proprio potenziale: un’innovazione che accompagna le persone in ogni momento della giornata, semplificandola e aprendo nuove possibilità, nel rispetto della privacy e della sicurezza”.

Best Brands, nato in Germania nel 2004 e introdotto in Italia nel 2014, misura la forza dei marchi attraverso un’analisi condotta da NielsenIQ & GfK, basata su 5.000 interviste e 15.000 valutazioni dei consumatori, integrate con dati economici e di mercato. Un parametro oggettivo che offre uno spaccato sulle aziende più apprezzate dal pubblico italiano.

Samsung, con il titolo di Best AIthentic Brand 2025, si conferma un punto di riferimento nell’innovazione responsabile, dimostrando che l’intelligenza artificiale può essere al servizio delle persone in modo etico e concreto.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!