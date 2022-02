Per celebrare la festa più romantica dell’anno, Huawei lancia la campagna “Trova il tuo match perfetto”: grazie a imperdibili promozioni puoi regalare al tuo partner i migliori device dell’ecosistema Huawei approfittando delle offerte dedicate.

Infatti fino al 14 febbraio su Huawei Store sono disponibili smartphone, wearable, device audio, monitor, pc e tablet con sconti fino al 45%.

Smartphone HUAWEI in Promozione

HUAWEI P50 Pocket, lo smartphone pieghevole nella colorazione Premium Gold e dall’iconico sistema a doppia fotocamera, è disponibile a 1.599,90 euro sul sito HUAWEI con in omaggio HUAWEI FreeBuds Lipstick e 12 mesi di garanzia di sostituzione gratuita dello schermo.



È possibile acquistare HUAWEI P50 Pro, il flagship con sistema di fotocamere Dual-Matrix e le nuovissime ottiche HUAWEI XD a 1199,90 euro con in regalo HUAWEI FreeBuds Pro e 12 mesi di garanzia di sostituzione gratuita dello schermo. Lo potete trovare sul sito ufficiale



A tutti gli sportivi e in particolare ai runner, siano essi professionisti o dilettanti, Huawei propone HUAWEI Watch GT Runner, il primo smartwatch da corsa del brand pensato per un allenamento scientifico, a 299,90 euro con in omaggio HUAWEI FreeBuds 4 e un cinturino extra.



Per ascoltare insieme la propria musica preferita ovunque e sempre con una qualità audio all’altezza, HUAWEI Sound Joy è il device perfetto. Il primo smart speaker portatile di Huawei prodotto in collaborazione con Devialet è disponibile a 129,00 euro anziché 149,90 euro; inoltre, con soli 70 euro in più, ricevi un secondo Sound Joy per festeggiare in due!



I DEVICE IN PROMOZIONE

Alle ultime novità si aggiungono le promozioni di alcuni tra i device Huawei più apprezzati per il tempo libero. Tra i prodotti audio, gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4 wireless sono in promozione a 109,90 euro anziché 159,00 euro con custodia ID Case in regalo e, tra i wearable, lo smartwatch HUAWEI Watch GT 3 con cinturino in pelle bianca (Classic White Leather) è acquistabile a 209,00 euro anziché 249,00 euro con in regalo l’accessorio HUAWEI EasyFit White 20mm. Aggiungendo soli 209 euro in più, ricevi HUAWEI WATCH GT3 46mm Active Black Fluoroelastomer. Il perfetto couple watch.

Per soddisfare le diffuse esigenze di smart working, il comparto pc e tablet propone il notebook HUAWEI MateBook D15 (versione i3 10th; 8+256GB) in offerta a 499,00 euro anziché 649,00 euro e il tablet HUAWEI MatePad 11 nella versione con memoria 6+128GB a 459,90 euro anziché 499,90 euro con in regalo lo speaker HUAWEI Sound Joy e nella versione con memoria da 6+64GB a 359,90 euro anziché 399,90 euro con in omaggio HUAWEI Smart Magnetic Keyboard.

LAVORA CON PASSIONE E AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

In promozione anche diversi modelli di notebook della linea MateBook quali HUAWEI MateBook D 14 (versione i5 11th, 8+512GB) disponibile a 699,00 euro anziché 849,00 euro; inoltre, con soli 9,90 euro in più, ricevi un HUAWEI Bluetooth Mouse Swift. HUAWEI MateBook 14 (versione R7; 8+512 GB) a 799,00 euro anziché 1.049,00 euro e HUAWEI MateBook X Pro i5 a 1.099,00 euro anziché 1.599,00 euro solo fino al 3 febbraio; aggiungendo soli 19,90 euro in più, ricevi anche un Mouse Bluetooth II.

Al partner sempre di corsa che lavora anche quando è in viaggio Huawei consiglia di regalare il tablet HUAWEI MatePad Pro 12.6 disponibile a 669,90 anziché 799,90 con in regalo la penna digitale M-Pencil e la tastiera Smart Keyboard abbinata.

Infine, per avere la sicurezza di essere sempre al massimo delle proprie energie, c’è lo smartwatch HUAWEI Watch GT3 da 42mm nell’elegante versione Gold Stainless in offerta a 299,00 euro con in regalo HUAWEI FreeBuds 4i e il cinturino HUAWEI EasyFit 2 Frosty White.

VIVI ESPERIENZE DI INTRATTENIMENTO ANCORA PIÙ COINVOLGENTI

Per condividere momenti romantici durante il tempo libero all’insegna del divertimento e del relax, guardando ad esempio film o serie tv senza mai annoiarsi, su Huawei Store sono disponibili smartphone, monitor e tablet ideati per migliorare l’esperienza visiva e di ascolto e renderla indimenticabile.

In ambito mobile, lo smartphone ultrasottile e ultra leggero HUAWEI nova 9 è disponibile a 449,90 euro anziché 499,90 euro con HUAWEI Selfie Stick Pro e HUAWEI Freebuds 4i in regalo.

Per i gamer più esigenti, il notebook HUAWEI MateBook D 15 con processore Intel Core i5 di undecima generazione e memoria da 8GB+256GB è acquistabile a 699,90 euro anziché 799,00 euro con in omaggio il Mouse Bluetooth, a cui si può abbinare il monitor curvo HUAWEI MateView GT 27” Edizione Standard, disponibile a 349,90 euro anziché 399,90 euro con in regalo lo speaker HUAWEI Sound Joy, oppure il display HUAWEI MateView a 649,00 euro anziché 699,00 euro, anche questo con in omaggio lo speaker HUAWEI Sound Joy per amplificare al massimo l’adrenalina di ogni livello di gioco.

INDOSSA L’AMORE PER LO SPORT

A chi cerca un’idea utile per un partner che ama lo sport e non trascura mai il proprio benessere, Huawei propone un’ampia gamma di wearable tra cui scegliere.

Della serie HUAWEI Watch GT con batteria di lunga durata e design classico e minimale sono in offerta HUAWEI WATCH GT2 46mm Sport Matte Black a 129,90 euro anziché 229,90 euro con in regalo un cinturino extra, HUAWEI WATCH GT2 Pro Nebula Gray a 199,90 euro anziché 299,90 euro con in omaggio un cinturino extra e lo speaker Bluetooth HUAWEI SoundStone Portable Bluetooth Speaker solo fino al 6 febbraio.

Pensato per un gusto più raffinato, HUAWEI WATCH FIT Mini Frosty White Leather con cinturino in pelle bianca è disponibile a 79,00 euro anziché 99,00 euro.

Scopri queste e tutte le offerte per San Valentino qui

