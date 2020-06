Satispay arriva anche sui dispositivi Huawei con Huawei Gallery

Buone notizie per tutti i possessori di un dispositivo Huawei con HMS, infatti da oggi l’app Satispay è disponibile anche per tutti i nuovi dispositivi Huawei infatti sarà possibile scaricare l’app direttamente attraverso Huawei Gallery.

L’app per i pagamenti Satispay ha infatti da poco rilasciato una versione aggiornata della propria app e compatibile con i sistemi Huawei Mobile Services e quindi pienamente compatibile con tutti gli smartphone Huawei più recenti come ad esempio la nuova famiglia Huawei P40 che non ha i servizi Google preinstallati.

E’ un’ottima notizia sia per gli utilizzatori di Satispay che di Huawei, infatti conferma come lo store dell’azienda sia in continua espansione anche con l’inclusione di applicazioni che fino ad ora erano inutilizzabili se non su dispositivi Android.

“Siamo molto contenti di essere approdati su AppGallery – ha commentato Dario Brignone, co-founder e CTO di Satispay – e di esserci arrivati con una collaborazione tra i due team davveromolto proficua. La nostra missione è da sempre quella di fornire a tutti, in modo democratico, uno strumento per semplificare qualsiasi forma di pagamento quotidiano. L’ingresso nello store di Huawei, che ha saputo conquistare rapidamente una così importante quota di mercato, è certamente un’ulteriore opportunità per Satispay per accelerare il raggiungimento del nostro obiettivo, ancora più importante ora che stiamo avviando anche il processo di crescita in Europa.”

Inoltre tutte le app disponibili su HUAWEI AppGallery sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma a dimostrazione della volontà di Huawei di voler costruire una piattaforma aperta, al contempo sicura e innovativa, che mira a proteggere rigorosamente la privacy e la sicurezza dei propri utenti offrendo un’esperienza unica e intelligente.

Da oggi tutti gli utenti di device dotati dei Huawei Mobile Services come la serie HUAWEI P40, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Mate 30 o gli ultimi HUAWEI Y5P o HUAWEI Y6P

potranno godere dei vantaggi di questo metodo di pagamento sicuro ed utilizzarlo per tutti i loro acquisti nei negozi, ristoranti, supermercati, bar e siti online che accettano Satispay.

Huawei P30 Pro 16,4 cm (6.47") 8 GB 128 GB Dual SIM ibrida 4G Nero 4200 mAh 529€ ► 545€ ► 535€ [-2%]

Scaricando Satispay, tutti i possessori di un device HMS potranno gestire direttamente e

comodamente dal proprio smartphone il loro denaro: una volta stabilito il budget settimanale, questo potrà essere speso in oltre 110 mila esercizi commerciali (fisici e online), inviato ad amici, utilizzato per ricaricare il credito telefonico, donare, pagare bollettini (anche tramite PagoPA), bollo auto e moto. Ma non solo, per loro sarà anche possibile gestire il proprio denaro o quello ricevuto, anche via Cashback, per alimentare il proprio Salvadanaio, all’interno della sezione “Risparmi”.

Satispay è già disponibile al download attraverso Huawei Gallery.