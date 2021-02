Il 14 Febbraio sta arrivando e per l’occasione HUAWEI ha avviato una campagna promozionale sul proprio sito chiamata “Better Together” che da oggi fino al giorno di San Valentino permetterà di acquistare prodotti dell’ ecosistema HUAWEI a prezzi davvero interessanti. In particolare sarà possibile avere un secondo device in omaggio su una selezione di prodotti.

HUAWEI ha infatti deciso di celebrare la festa degli innamorati con diverse promozioni dedicate ai proprio prodotti come wearable, audio, smartphone, notebook e molto altro.

HUAWEI Better Together – Secondo device in omaggio

Alcuni prodotti della promozione potranno usufruire di un secondo dispositivo omaggio.

Tutti coloro che acquistano ad esempio uno dei prodotti tra HUAWEI Band 4 Pro , HUAWEI FreeLace Pro e HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II, Huawei regala un altro device dello stesso modello.

Se state cercando dei regali specifici allora ecco qualche suggerimento:

Se state cercando un regalo per una persona sportiva sempre attenta a stile ed eleganza un regalo interessante potrebbe essere sicuramente HUAWEI Watch GT 2 Pro, disponibile a 249,00€ con incluse nel prezzo HUAWEI FreeBuds 3i.

In promozione troviamo anche l’Ottimo P30 Pro con incluse nel prezzo HUAWEI FreeBuds Pro, gli auricolari con cancellazione intelligente e dinamica del rumore, o HUAWEI P30 Lite New Edition, disponibile a 269,00€, con inclusi nel prezzo gli auricolari HUAWEI FreeBuds 3i 2 .

In promozione troviamo anche HUAWEI MateBook X Pro 2020 (i5 da 16GB+512GB), disponibile a 1.199,00€, con inclusi nel prezzo il mouse e un comodo zaino

per avere il notebook sempre a portata di mano.

Per i più creativi che vogliono fare colpo regalando un device portatile ma allo stesso tempo performante, Huawei propone HUAWEI MatePad (WiFi da 3+32GB), disponibile a 229,00€ con inclusa nel prezzo la M-Pencil 3 .



GLI SCONTI SUI DEVICE HUAWEI PIU’ AMATI

Se state cercando qualche accessorio in offerta alloea troviamo le HUAWEI FreeBuds Pro, i primi auricolari con cancellazione intelligente e dinamica del rumore, disponibili dal 1 febbraio all’8 febbraio al prezzo di 129,00€ (nella colorazione White) e successivamente, fino al 14 febbraio, al prezzo di 139,00€ (invece di 179,00€), o HUAWEI FreeBuds 3 Wired, disponibili dal 3 febbraio fino al 14 febbraio al prezzo di 89,00€ (invece di 139,00€).

Dall’1 al 7 febbraio in promozione al prezzo di 79,00€ troviamo HUAWEI

WatchFit nelle colorazioni Graphite Black & Sakura Pink. Dall’1 al 14 febbraio, sempre al prezzo di 79,00€ nella colorazione Mint Green (invece di 129,90€).

Tra le varie offerta troviamo anche lo smartphone HUAWEIP30 Pro New Edition è acquistabile all’esclusivo prezzo di 499,00 € (invece di 849,90€).



COUPON DA 50, TINDER PLUS E ALTRE PROMO SU APPGALLERY

Acquistando uno dei seguenti prodotti, tra HUAWEI MateBook X Pro 2020 (nella configurazione i7, da 16GB+1TB) HUAWEI Matebook D 14 (nelle configurazioni R7 da 8+512G e i5 da 8+512G) e HUAWEI Matebook 14 (nella configurazione R5 da 16+512G) e HUAWEI Mate40 Pro, sarà possibile ricevere un coupon da 50,00€ spendibile su Huawei Store entro il 14 febbraio .



Ma non finisce qui: agli innamorati che stanno programmando una fuga d’amore, Huawei AppGallery regala un abbonamento gratuito di 6 mesi a TomTom GO Navigation, mentre per tutti i single in cerca di nuove conoscenze, Tinder offre un upgrade all’abbonamento Plus per una durata di 6 mesi.



Huawei ha pensato proprio a tutto. Come da tradizione, a San Valentino non deve mai mancare una cena di coppia. Se quest’anno volete unirci anche una maratona di serie tv, HUAWEI VIDEO mette a disposizione gratuitamente per tutti i nuovi utenti 3 mesi di prova , un regalo speciale per dare inizio a un lungo binge watching in dolce compagnia. Per chi invece preferisce una serata a lume di candela con sottofondo musicale, HUAWEI MUSIC 7 regala 1 mese gratuito a tutti i nuovi utenti. Successivamente, si potrà aggiungere un altro mese di abbonamento pagando solo 1,99€.



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI SAN VALENTINO E FAI UN REGALO A CHI VUOI BENE

Dall’ 1 al 21 febbraio, iscrivendosi al concorso a premi ‘HUAWEI Valentine Win’ è possibile vincere due fantastici premi, tra cui HUAWEI FreeBuds Studio in bundle con HUAWEI Watch GT2 Pro, HUAWEI P Smart 2021 nel colore Gold in bundle con HUAWEI P Smart 2021 nel colore Black, HUAWEI FreeBuds Pro in bundle HUAWEI WatchFit e infine, HUAWEI FreeBuds 3i in bundle con HUAWEI Band 4.



Per scoprire tutte le offerte attive per San Valentino, visita il sito ufficiale.

