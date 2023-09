Sonos (Nasdaq: SONO) ha dato il benvenuto al futuro della musica con il lancio di Move 2, la nuova incarnazione del celebre altoparlante portatile Move. Questa nuova versione è progettata per offrire un campo sonoro stereo straordinariamente ampio, con una batteria che dura fino a 24 ore e una robustezza eccezionale, rendendolo il compagno ideale per le feste e gli eventi all’aperto. Grazie a una serie di innovazioni acustiche e a un impegno per il design sostenibile, Move 2 rappresenta il massimo in termini di sostenibilità nell’offerta di altoparlanti portatili Sonos e introduce il primo audio stereo per gli spazi esterni, perfetto per cene in terrazza, serate sotto le stelle e feste in piscina.

Patrick Spence, CEO di Sonos, ha dichiarato:

“Move è uno speaker versatile, che offre un audio potente e un’estetica piacevole. Grazie a queste caratteristiche, è lo speaker più venduto della categoria fin dal suo lancio, nel 2019. Il nostro obiettivo è creare esperienze audio che contribuiscano a creare legami più forti, ovunque e con chiunque. Per questo motivo, abbiamo potenziato il nostro speaker portatile più amato aggiungendo l’audio stereo: è un passo avanti che ci consente di offrire esperienze d’ascolto ancora più coinvolgenti. Move 2 condivide la stessa architettura acustica di nuova generazione e lo stesso design innovativo sviluppato per la serie di speaker Era.”

Un Potente Speaker Portatile per Ogni Occasione

Move 2 è stato completamente rivisitato sia internamente che esternamente, con nuovi software, hardware e un’architettura acustica di nuova generazione che garantiscono un ampio campo sonoro stereo ovunque ti trovi.

Audio Stereo Potenziato: L’architettura acustica di Move 2 è stata completamente rinnovata con due tweeter che offrono un audio stereo straordinariamente ampio e una resa vocale nitida, regalando l’emozione di una performance dal vivo. Il woofer, ottimizzato per produrre bassi dinamici e profondi all’aperto, fa vibrare l’aria con la potenza della musica.

Personalizzazione del Sistema: Le funzionalità Bluetooth e WiFi simultanee offrono flessibilità, consentendo la riproduzione in streaming tramite Bluetooth di una coppia stereo di altoparlanti Move 2 quando sei connesso al WiFi. Puoi anche raggruppare Move 2 con il resto del tuo sistema Sonos per creare una festa ancora più coinvolgente.

Durata della Batteria Eccezionale grazie ad una batteria che dura fino a 24 ore, il doppio rispetto al suo predecessore, Move 2 è il compagno perfetto per avventure nel weekend e feste all’aperto. Inoltre, dispone di una porta USB-C per ricaricare il tuo telefono o altri dispositivi elettronici in viaggio.

Move 2 riduce il consumo energetico inattivo del 40%, utilizza plastiche riciclate e offre una batteria sostituibile per una maggiore durata. La confezione completamente riciclabile è realizzata con design responsabile e materiali sostenibili, senza utilizzare plastiche vergini.

Con una robusta struttura e una protezione IP56, Move 2 resiste a cadute accidentali, schizzi, pioggia, sporco e raggi solari. La tecnologia di ottimizzazione automatica Trueplay regola costantemente l’audio in base all’ambiente per offrire un’esperienza d’ascolto impeccabile ovunque ti trovi.

Design Elegante e Controlli Intuitivi: Disponibile nei colori Olive, bianco e nero, Move 2 si integra perfettamente con gli altri prodotti Sonos. L’interfaccia intuitiva offre un controllo del volume tramite un cursore capacitivo. Puoi avviare la riproduzione, mettere in pausa, verificare la durata della batteria e molto altro utilizzando Sonos Voice Control, Amazon Alexa, l’app Sonos, Apple AirPlay 2 e il Bluetooth.

Ascolta Tutto Ciò Che Ami: Riproduci i tuoi contenuti audio tramite Wi-Fi o Bluetooth e sfrutta nuove possibilità di ascolto collegando giradischi, computer o altre sorgenti audio all’adattatore line-in Sonos.

Move 2 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 20 settembre 2023 al prezzo di € 499.

