HUAWEI lancia il nuovo tablet MatePad T8 a meno di 100€ – Prezzo, Specifiche e Foto

Huawei presente oggi per il mercato Italiano il nuovo MediaPad T8, un tablet entry-level con processore octa-core che sarà commercializzato ad un prezzo consigliato di circa 100 per la variante solo Wi-Fi.

Il tablet è indirizzato alla fascia bassa del mercato ma nonostante questo troviamo ottime specifiche tecniche per il prezzo a cui viene proposto. Il display è un’unità da 8 pollici con rapporto schermo-corpo dell’80% ed un peso complessivo di circa 310 grammi.

All’interno del nuovo HUAWEI MatePad T8 troviamo un chipset octa-core Mediatek a frequenza fino a 2,0 GHz. Ad alimentare il tablet troviamo una batteria da 5100 mAh integrata per supportare fino a 12 ore di riproduzione video locale continua, o fino a ben 600 ore di standby con lo schermo spento.

HUAWEI MatePad T8 ha anche una modalità Eye Comfort, che ottimizza la temperatura di colore dal sistema, con cui è possibile regolare le impostazioni della temperatura del colore in base ai tuoi occhi.

Il sistema operativo è ovviamente Android AOSP con interfaccia EMUI 10 inoltre il nuovo MatePad presenta una nuova modalità Dark, sviluppata sulla base della ricerca di un team di esperti Huawei, per offrire un’esperienza di lettura ancora più confortevole, grazie ai layout che ricordano quelli di una rivista. Inoltre, l’adozione della palette cromatica Morandi rende l’interfaccia EMUI 10 particolarmente accattivante ed elegante.

Huawei MatePad T8 – Specifiche tecniche

Schermo: 8″ LCD HD (800 x 1.280), 189 PPI

8″ LCD HD (800 x 1.280), 189 PPI Processore : MediaTek MT8768 a 2,0 GHz

: MediaTek MT8768 a 2,0 GHz RAM : 2 GB

: 2 GB Memoria interna : 32 GB espandibili tramite microSD (fino a 512 GB)

: 32 GB espandibili tramite microSD (fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : 5 megapixel f/2.2

: 5 megapixel f/2.2 Fotocamera anteriore : 2 megapixel f/2.4

: 2 megapixel f/2.4 Batteria : 5.100 mAh

: 5.100 mAh Connettività . Wi-Fi, LTE opzionale, Bluetooth 5.0, OTG, microUSB

. Wi-Fi, LTE opzionale, Bluetooth 5.0, OTG, microUSB Dimensioni : 199,7 x 121,1 x 8,55 mm

: 199,7 x 121,1 x 8,55 mm Peso : 310 g

: 310 g SO: EMUI 10.0.1 basata su Android 10

Prezzo e disponibilità

HUAWEI MatePad T8 è in vendita da oggi fino al 15 giugno 2020 nella colorazione Deepsea Blue presso Huawei Store e Amazon.it ad un prezzo consigliato al pubblico di 99,90 euro per la versione WiFi, e di 119,00 euro per la versione LTE.