TCL, azienda pioniera nella tecnologia dei display e nelle esperienze smart e di qualità a prezzi accessibili, presenta il suo ultimo smartphone: TCL 40 R 5G. Dotato di un comparto fotografico straordinario, display dai colori vividi e batteria di lunga durata, TCL 40 R 5G rafforza la gamma di smartphone TCL a un prezzo super accessibile.

Flavio Ferraro, Country Manager TCL Mobile Italia spiega:

“La missione di TCL di democratizzare la tecnologia creando prodotti di qualità con un’ampia gamma di prezzi è rafforzata dal lancio di TCL 40 R 5G. Dimostra il nostro impegno verso un’innovazione incentrata sul cliente, nonché la nostra visione di fornire il 5G a tutti, offrendo a chiunque la possibilità di trovare ispirazione nei nostri prodotti.”

Goditi una visione da grande schermo, ovunque

TCL 40 R 5G è stato realizzato pensando alla visione e al gioco immersivi. Il display HD+ NXTVISION da 6,6 pollici, il rapporto d’aspetto 20:9 e la frequenza di aggiornamento di 90Hz regalano colori nitidi e contrasti profondi, per immagini di qualità cinematografica. Lo streaming risulterà ancora più fluido, grazie al processore 5G ad alte prestazioni da 7 nm.

TCL tutela la salute dei propri utenti, in particolare quando si tratta di un uso prolungato dello schermo. TCL 40 R 5G è dotato infatti di diverse modalità per la cura degli occhi, tra cui la modalità Reading per rendere confortevole la lettura, la modalità Eye Comfort che filtra la luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi e la modalità Darker Display per la visione notturna. Ogni funzione ottimizza la qualità dello schermo per ottenere il miglior livello di protezione degli occhi.

Per il comparto fotografico troviamo una tripla fotocamera da 50MP dotata di AI di TCL 40 R 5G. La funzionalità HDR Night Magician in condizioni di scarsa illuminazione e quella Steady Snap per una velocità di scatto ultra-rapida garantiscono foto sempre nitide e dettagliate.

Inoltre, la tecnologia video AI HDR di TCL 40 R 5G regola automaticamente l’esposizione nelle aree chiare e scure per garantire una qualità eccellente, anche in controluce. Infine, con One Shot, è possibile catturare più foto e video con un solo clic e vedere immediatamente lo scatto migliore.

TCL 40 R 5G – SPECIFICHE TECNICHE

Display : 6,6 pollici NXTVISION 20:9 (probabilmente LCD IPS), risoluzione HD+ (1.612 x 720 pixel), 90 Hz, modalità lettura, Eye Comfort, Darker Display

: 6,6 pollici NXTVISION 20:9 (probabilmente LCD IPS), risoluzione HD+ (1.612 x 720 pixel), 90 Hz, modalità lettura, Eye Comfort, Darker Display chip set: MediaTek Dimensity 700, octa core a 7 nanometri da 2,2 GHz di frequenza massima, GPU Mali-G57 MC2

set: MediaTek Dimensity 700, octa core a 7 nanometri da 2,2 GHz di frequenza massima, GPU Mali-G57 MC2 memorie : 4 GB di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile con microSD fino a 1 TB ulteriore

: 4 GB di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile con microSD fino a 1 TB ulteriore fotocamere : posteriore principale: 50 MP f/1.8 con AI posteriore macro: 2 MP f/2.4 posteriore profondità: 2 MP f/2.4 anteriore: 8 MP f/2.0

: connettività : Dual SIM, 5G fino a 1,6 Gbps, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.1, USB-C 2.0, NFC

: Dual SIM, 5G fino a 1,6 Gbps, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.1, USB-C 2.0, NFC sblocco : lettore di impronte digitali sul retro, con il viso in 2D

: lettore di impronte digitali sul retro, con il viso in 2D batteria e ricarica : 5.000 mAh, ricarica a 15 watt

e : 5.000 mAh, ricarica a 15 watt sistema operativo : Android 12

: Android 12 dimensioni e peso : 164,5 x 75,4 x 8,99 mm, 192 grammi

e : 164,5 x 75,4 x 8,99 mm, 192 grammi colore: Starlight Black

TCL 40 R 5G – DISPONIBILITÀ E PREZZO

TCL 40 R 5G è già disponibile in Italia in esclusiva per gli operatori TIM e WindTre.

Tim lo propone con acquisto in unica soluzione a 239,90 euro, il secondo alla formula cash aggiunge la vendita a rate abbinata alla Di Più Unlimited 5G con Easy Pay con device a 0 euro al mese e 0 anticipo.

