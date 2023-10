TCL ha presentato oggi i nuovi TV della Serie SF5 con Fire TV di Amazon integrata. La nuova Serie SF5 ha schermi di dimensioni più piccole.

Sono disponibili nei formati da 32” e 40”, i TV della Serie SF5 combinano risoluzione Full HD, supporto HDR e un design sottile e contemporaneo. Inoltre, l’integrazione con Fire TV dà accesso a un’ampia scelta di contenuti e controlli vocali tramite Alexa, tra cui quelli per la casa intelligente.

Le caratteristiche principali includono:

Risoluzione Full HD

Supporto HDR 10

Fire TV integrata

Telecomando vocale Alexa

Audio Dolby

DTS

Design sottile e senza bordi

Dimensioni disponibili: 32” e 40”

La risoluzione del TV è FHD e supportano la tecnologia HDR. La mappatura dinamica dei toni ottimizza la qualità delle immagini, fotogramma per fotogramma, migliorando in modo intelligente la gamma di colori, la luminosità e il contrasto, per ottimizzare l’esperienza di intrattenimento .

Ampia scelta di contenuti

Gli Smart TV TCL con Fire TV integrata raccolgono nella schermata iniziale la TV live, i contenuti in streaming e le app. Includono anche il telecomando vocale Alexa, che consente di controllare il TV utilizzando la voce, per accedere a migliaia di canali, app e funzionalità, oltre a migliaia di film ed episodi televisivi.

Durante la visione di film, grazie alla tecnologia Dolby Audio™, gli utenti possono godere di un suono più nitido e ricco, per un intrattenimento più immersivo e realistico. Inoltre, con il DTS-HD sui DVD blu-ray e sulle piattaforme di streaming, i film non hanno mai avuto un suono migliore.

Disponibilità

I TV TCL della serie SF5 con Fire TV integrata sono disponibili nei formati da 32″ e 40″ a un prezzo suggerito di 199€ per il modello da 32” e 259€ per il 40”.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!