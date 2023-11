Trust presenta le nuove sedie Riye e Ruya, pensate per offrire il massimo comfort, stile e durata ai giocatori di ogni livello. Le nuove sedie da gioco Trust si distinguono per il loro design completamente rinnovato, che unisce tessuto traspirante, pelle PU resistente e schiuma ad alta densità per garantire una sensazione di freschezza e benessere anche nelle giornate più calde e nelle sfide più impegnative.

Ogni sedia ha le sue peculiarità: la Riye ha un look futuristico e accattivante, che permette ai giocatori di mostrare la propria personalità con il suo design elegante e raffinato. La sedia è regolabile in altezza e ha dei braccioli ribaltabili, che offrono supporto o libertà di movimento a seconda delle esigenze.

La Ruya ha invece un design pulito e cool, che si adatta perfettamente alla camera da letto o allo spazio di gioco dei giocatori. La sedia ha un’altezza, uno schienale, dei braccioli 3D e una funzione di blocco dell’inclinazione completamente regolabili, che permettono di trovare la posizione ideale per vincere. Inoltre, la sedia ha dei cuscini lombari e per il collo rimovibili, che offrono comfort perfetto dal mattino alla sera. Per i giocatori più sensibili alla sostenibilità, la Ruya ha anche una struttura in legno certificata FSC.

Le sedie Riye e Ruya sono disponibili in quattro colori: nero, blu, rosso e bianco, per dare ai giocatori la possibilità di scegliere la soluzione più adatta al loro ambiente di gioco o di lavoro. La sedia da gaming GXT 703 Riye ha un prezzo di 149,99 euro, mentre la GXT 714 Ruya ha un prezzo di 249,99 euro.

