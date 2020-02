Asus Republic of Gamer immette sul mercato un paio di cuffie che si differenziano dall’ormai consolidato standard, seppur sempre ottimi, driver al neodimio integrando per la prima volta al mondo l’elettrete, un materiale dielettrico che ha una carica elettrica quasi permanente, o polarizzazione elettrostatica.

Grazie a questa caratteristica sarà possibile ottenere un’immersione totale nei giochi e nella musica. Le cuffie sono inoltre compatibili con numerose piattaforme tra cui PC, Mac, console, Nintendo Switch e smartphone e possono anche essere collegate ad amplificatori e DAC per godere di musica, film e giochi con audio di altissima qualità.

Vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali di queste Asus Rog Theta Electret.

Audio senza compromessi

Grazie a caratteristiche di altissimo livello, le cuffie ROG Theta Electret sono perfette sia per i gamer che per gli audiofili, offrendo un suono eccezionale e un’immersione straordinaria, tutto racchiuso in un design robusto e di alta qualità. Grazie ai driver a elettrete garantiscono un suono realistico, in particolare nelle alte e medie frequenze. Le cuffie possono inoltre essere accoppiate con DAC e amplificatori esterni per un suono puro e di alta qualità, per giocare o ascoltare musica senza compromessi.

Per ottenere un immersione completa le ROG Theta Electret abbinano a ciascun driver ad elettrete un driver indipendente al neodimio ASUS Essence a camera stagna per l’ottimizzazione dei bassi. Il filo di rame, placcato in argento, inoltre garantisce un segnale audio di alta qualità e, abbinato al driver a elettrete, offre un suono ad alta risoluzione dall’eccezionale chiarezza e fedeltà, specialmente nelle alte frequenze.

Le ROG Theta Electret dispongono anche di un microfono ad asta appositamente calibrato che utilizza la tecnologia della deviazione del segnale per ridurre le interferenze e garantire un audio più pulito e chiaro.

Le cuffie ROG Theta Electret sono certificate per la comunicazione in diverse app, tra cui le più comuni per i camer come TeamSpeak e Discord.

Comfort avanzato

Le ROG Theta Electret sono fornite di cuscinetti ROG Hybrid realizzati in pelle 100% proteica, in modo da consentire un comfort totale e personale, in base alle proprie preferenze. I cuscinetti ROG Hybrid permettono di ridurre il calore fino al 25% così da garantire ai giocatori una temperatura ideale durante le lunghe sessioni di gioco, specialmente con l’avvicinarsi della stagione estiva. Entrambi i set di cuscinetti consentono di giocare per lunghi periodi di tempo evitando fastidi o dolori e permettono un eccezionale isolamento acustico. Il particolare design a forma di “D inversa” le mantiene inoltre comodamente in posizione senza aver bisogno di adattarla continuamente.

Le cuffie ROG Theta Electret sono perfette anche per chi indossa gli occhiali. Una precisa area del cuscinetto è infatti più morbida rispetto al resto della superficie, creando un canale che riduce la pressione sulle aste degli occhiali.

Ampia compatibilità

Le cuffie ROG Theta Electret sono compatibili con un ampia gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, console, Nintendo Switch e smartphone.

È possibile inoltre utilizzarle anche con DAC e amplificatori esterni: in questo modo i giocatori e gli audiofili possono godere del suono ad alta fedeltà sul proprio dispositivo preferito.

Disponibilità e prezzi

Non esiste ancora una data precisa, ne quantomeno una fascia di prezzo, per le cuffie ROG Theta Electret. Secondo fonti dirette di Asus, l’headset sarà disponibili sul mercato Italiano nella prima metà dell’anno.