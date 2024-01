Vactidy ha presentato il suo ultimo prodotto, l’aspirapolvere Blitz V8Pro, un elettrodomestico pratico e potente progettato per soddisfare le esigenze di pulizia domestica in modo efficiente. Questo annuncio è datato 17 gennaio 2024 e evidenzia le caratteristiche innovative che rendono il Blitz V8Pro un alleato ideale per la pulizia di casa.

Il Blitz V8Pro si distingue per il suo design moderno e accattivante, che non solo offre prestazioni superiori ma si integra armoniosamente nell’ambiente domestico. Dotato di nuove spazzole e della tecnologia EasyGrab, questo aspirapolvere garantisce una pulizia efficace in ogni angolo della casa. Inoltre, grazie al suo design autoportante, l’utente può fermarsi e riprendere la pulizia in qualsiasi momento, offrendo massima flessibilità durante l’utilizzo.

La tecnologia CycloneFlow multi-cono è uno dei punti di forza del Blitz V8Pro, assicurando una potente aspirazione e un filtraggio efficiente delle particelle di polvere. Con un livello di rumore di soli 66dB, questo aspirapolvere offre un ambiente di pulizia silenzioso.

L’aspirapolvere è fornito di accessori completi, offrendo agli utenti la possibilità di affrontare facilmente una vasta gamma di superfici e sfide di pulizia.

pecifiche V8Pro

Motore: Motore a spazzole da 160W Aspirazione: Aspirazione massima: 25kPa Serbatoio polvere: Serbatoio da 500 ml; Svuotamento con un solo pulsante Rumore: 66dB Filtrazione: Sistema di filtrazione CycloneFlow™ a 4 stadi:Rete metallica, Filtrazione multiciclone, HEPA, Spugna di uscita Tempo di esecuzione: ECO: 35 minuti │MAX: 15 minuti, batteria rimovibile Accessori: Motore principale (include contenitore per la polvere), tubo retrattile, testina elettrica per pavimenti, spazzola per spolverare 2 in 1, bocchetta per fessure lunghe, HEPA (x2), montaggio a parete, adattatore di alimentazione, manuale utente

Il motore da 160 W del V8Pro fornisce un’aspirazione di 25 kPa in due modalità: Max e ECO, con una durata fino a 35 minuti di pulizia continua. La spazzola per pavimenti con tecnologia EasyGrab è in grado di catturare efficacemente la polvere da legno duro e moquette.

Il sistema di filtrazione ciclonica a 4 stadi, con la tecnologia CycloneFlow, assicura il filtraggio del 99,97% delle particelle di polvere microscopiche fino a 0,1 micron, garantendo un’aria fresca durante l’aspirazione e prevenendo l’inquinamento atmosferico secondario.

Il Blitz V8Pro offre anche una serie di caratteristiche pensate per la comodità e la praticità, tra cui il design autoportante, il tubo metallico retrattile, 4 luci a LED, una testina girevole a 180° e una batteria rimovibile.

L’aspirapolvere Vactidy Blitz V8Pro è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 129,00 euro. Tuttavia, con un coupon di lancio di 30 euro, gli acquirenti possono beneficiare di uno sconto, acquistandolo al prezzo ridotto di 99,00 euro. Scopri il futuro della pulizia domestica con il Blitz V8Pro e sperimenta un nuovo livello di praticità ed efficienza nella tua routine di pulizia.

