Scatta oggi l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ad alcune attività e di conseguenza la necessità di uno strumento digitale di controllo per gli esercenti e Huawei, azienda leader della tecnologia, annuncia l’arrivo diVerificaC19 su HUAWEI AppGallery, il marketplace ufficiale di Huawei.

In particolare, l’app VerificaC19 consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità del GreenPass attraverso la lettura del QR code del certificato effettuando una verifica in modalità offline, ovvero senza invocare un servizio di un sistema remoto nel momento in cui viene utilizzata e senza memorizzare o comunicare a terzi le informazioni scansionate, ma effettuando un accesso al backend della piattaforma nazionale “DGC”, dove sono disponibili tutte le chiavi pubbliche utilizzate per firmare i Green Pass emessi a livello europeo.

Per dotarsi dell’app VerificaC19, gli esercenti non dovranno fare altro che scaricare l’app tramite HUAWEI AppGallery, il marketplace proprietario di Huawei che permette la ricerca e l’accesso rapido a tutto l’elenco di applicazioni disponibili sui device HMS.

Vi ricordiamo che se avete un dispositivo HUAWEI con APP Gallery potete scaricarla gratuitamente in quanto già disponibile.

