vivo rilascia ufficialmente anche in Europa la nuova interfaccia Funtouch OS 13 basata sul nuovo Android 13 che inizierà il suo rollout a cominciare dal top gamma Vivo X30 Pro.

Funtouch OS 13 consente agli utenti di avere un maggiore controllo visivo della propria schermata Home. Con la funzionalità icone monocromatiche, gli utenti possono ora cambiare il colore delle icone abbinandole al proprio sfondo, al sistema e alle interfacce delle applicazioni.

Inoltre, il nuovo aggiornamento permette agli utenti di personalizzare il colore dell’interfaccia utente e le applicazioni già integrate, compresi i pannelli di notifica, il controllo del volume, la calcolatrice e l’orologio. Il sistema è infatti in grado di utilizzare il colore dello sfondo e del tema preferito dall’utente e di selezionare le tonalità più appropriate applicandole anche all’interfaccia delle app, per gli utenti che desiderano dare un tocco unico e personale al dispositivo.

Ulteriore protezione e sicurezza

La nuova funzione di pinning, integrata nelle app, aiuta a mantenere al sicuro i dati sensibili, garantendo agli utenti una maggiore tranquillità in termini di sicurezza e privacy.

Quando, ad esempio, un’altra persona utilizza lo smartphone, la funzione di pinning a due livelli mantiene l’app scelta in vista e impedisce l’accesso ad altre app sul dispositivo quando un’altra persona utilizza il device.

Questa funzione consente una maggiore flessibilità, permettendo al proprietario dello smartphone di impostare i parametri e decidere cosa è possibile svolgere all’interno della “pinning app” quando altre persone utilizzano lo smartphone.

Questo aggiornamento, inoltre, permette agli utenti di nascondere foto e video e di gestire accuratamente l’accesso alle foto delle varie applicazioni, impedendo così la visualizzazione indesiderata sui propri dispositivi e migliorando ulteriormente la protezione dei dati.

Controlli avanzati e funzionalità facili da usare per una maggiore praticità

Per offrire un’esperienza ancora più fluida agli utenti vivo, Funtouch OS 13 dispone anche di iManager: un’ applicazione che permette di monitorare in maniera specifica il tempo di utilizzo delle app. Ad esempio, le app che utillizzano troppa CPU, possono essere chiuse con un solo tocco. iManager, inoltre, può aiutare a prevenire anche il surriscaldamento del dispositivo riducendo il numero di applicazioni attive e regolando la frequenza della CPU in base alla funzione di raffreddamento del telefono.

Oltre agli aggiornamenti meteo, il pannello mostra anche il valore dell’indice AQI per gli utenti che desiderano controllare in tempo reale le informazioni sulla qualità dell’aria incluso l’indicatore PM 2.5.

Gli smartphone vivo sono riconosciuti per essere in grado di offrire un’esperienza fotografica all’avanguardia e anche per quanto riguarda il comparto foto e video sono quindi presenti nuovi aggiornamenti. Ad esempio, il nuovo anello stabilizzatore che aiuta a mitigare l’effetto delle mani tremanti oppure alcuni miglioramenti nel processo di video editing. Con il nuovo aggiornamento, infatti, gli utenti potranno disattivare l’audio del video durante l’editing delle riprese ed effettuare regolazioni precise del volume su ogni segmento del girato, facilitando così la creazione di video professionali.

In termini di Accessibilità, sono stati apportati miglioramenti alla correzione e all’inversione dei colori, oltre alla possibilità di rimuovere le animazioni per gli utenti con esigenze specifiche, come per chi è affetto da disabilità visive.

Funtouch OS 13: programma di rilascio

Funtouch OS 13 sarà disponibile da inizio novembre 2022 e X80 Pro sarà il primo smartphone a ricevere l’aggiornamento. vivo estenderà gradualmente l’aggiornamento a Funtouch OS 13 ad altri dispositivi vivo come da programma di rilascio.

