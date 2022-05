Ottimi risultati per Vivo nel mercato Asiatico: infatti nonostante la tendenza al ribasso del mercato cinese degli smartphone registrata già nel Q1 2022, si conferma al primo posto in Cina con una quota di mercato pari al 20%, secondo l’ultimo Monthly Market Pulse Service di Counterpoint Research .

La leadership durante il trimestre è stata mantenuta principalmente grazie alla

risposta positiva del mercato alla line-up di prodotti tra cui la serie S appena

lanciata e la serie Y.

Grazie alla scelta di porre dispositivi smart e servizi intelligenti al centro della

propria strategia, vivo ha mantenuto il primato in Cina. Ad oggi, vivo continua la

propria espansione a livello globale ed è presente in più di 60 paesi ed è un brand

amato da più di 400 milioni di utenti in tutto il mondo.

Ricordiamo che è da poco disponibile in Italia il nuovo vivo Y55 e anche il Vivo V23 di cui uscirà presto la recensione su Techzilla.

