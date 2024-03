Dopo il periodo di pre-vendita, Xiaomi annuncia ufficialmente il lancio delle vendite del tanto atteso Xiaomi 14 Ultra, svelato lo scorso 25 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona. Questo nuovo gioiello della tecnologia rappresenta il culmine della collaborazione tra Xiaomi e Leica, promettendo di ridefinire gli standard nell’ambito dell’imaging mobile.

Un’esperienza fotografica senza precedenti

Il Xiaomi 14 Ultra vanta un comparto fotografico rivoluzionario, che integra le rinomate ottiche Leica Summilux e un set professionale di quattro fotocamere con una vasta gamma di lunghezze focali, spaziando da 12mm a 120mm. Grazie alla partnership con Leica e al sensore da 1′ da 50MP, questo nuovo flagship supporta la registrazione in 8K a 30fps su tutte e quattro le fotocamere, catturando immagini di qualità cinematografica. Inoltre, supporta la ripresa in Dolby Vision 4K a 60fps e offre una stabilizzazione dell’immagine per video fluidi. Un array di 4 microfoni consente la registrazione audio surround e il suono direzionale.

Gli appassionati di fotografia avranno la possibilità di elevare ulteriormente le loro creazioni grazie al nuovo Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, che include un’impugnatura e una custodia dedicate, oltre a funzionalità extra come un pulsante di scatto a due stadi, una leva di zoom, un pulsante di registrazione video personalizzabile e una ghiera per il controllo fine dell’esposizione. Questo kit funge anche da caricabatterie esterno, con una capacità di 1500mAh grazie alla porta USB-C.

Design all’avanguardia

Ispirato all’estetica delle fotocamere tradizionali, il Xiaomi 14 Ultra presenta un distintivo modulo fotocamera circolare con un design piatto e lineare sul retro. Costruito attorno alla solida struttura Xiaomi Guardian, il dispositivo è realizzato con un telaio in alluminio ad alta resistenza, rivestito da uno strato di pelle vegana nano-tecnologica e protetto dallo Xiaomi Shield Glass. Quest’ultimo ridisegna il display, ottenendo una curvatura uniforme su tutti i lati e gli angoli, fondendo l’aspetto visivo di uno schermo piatto con il feedback tattile di un bordo curvo.

Il Xiaomi 14 Ultra è dotato del sistema operativo Xiaomi HyperOS e alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, che garantisce un aumento del 32% delle prestazioni della CPU e una riduzione del 34% del consumo energetico rispetto alla generazione precedente. Inoltre, offre un notevole incremento delle prestazioni della GPU del 34% e una riduzione del 38% del consumo energetico. Grazie al sistema di raffreddamento Xiaomi IceLoop, il dispositivo assicura un’esperienza fluida anche nelle situazioni più impegnative, come la registrazione video, la fotografia computazionale, l’intelligenza artificiale in tempo reale e i giochi intensivi.

Leica Akademie x Xiaomi 14 Ultra

Il lancio del Xiaomi 14 Ultra viene arricchito da una collaborazione senza precedenti tra Xiaomi e Leica, che si concretizza in una serie speciale di workshop dedicati alla fotografia mobile. Questo progetto mira ad avvicinare sempre più appassionati al mondo della fotografia, rivelando trucchi, segreti e approcci migliori agli scatti. Organizzati nell’ambito del progetto Leica Akademie Italy, questi workshop offrono un’opportunità unica di apprendimento guidato dai migliori professionisti del settore.

Saranno organizzate quattro sessioni in diverse città italiane – Milano, Roma, Torino e Napoli – ciascuna della durata di 4 ore e con un massimo di 12 partecipanti. Durante queste sessioni, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare tecniche di Street Photography e Ritratto di strada, guidati da esperti come Marzio Emilio Villa, Eolo Perfido, Toni Thorimbert e Carmine Benincasa. Gli interessati potranno partecipare ai workshop acquistando uno Xiaomi 14 Ultra presso i Leica Store, Xiaomi Store o mistoreitalia.com, e partecipando a un concorso per vincere uno dei 210 coupon disponibili. In alternativa, potranno acquistare direttamente il corso al prezzo agevolato di 100 euro dal sito Leica Akademie al termine del concorso.

Disponibilità sul mercato italiano

Il Xiaomi 14 Ultra è disponibile nei colori Black e White su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia, Leica Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici con offerte speciali. L’unico modello disponibile ha una memoria di 16GB+512GB ed è proposto a partire da 1499,90€. Nei Leica Store, è possibile trovare offerte bundle che includono il Xiaomi 14 Ultra Photography Kit e un coupon del valore di 250 euro spendibile presso i Leica Store. Inoltre, coloro che acquistano il dispositivo avranno la possibilità di partecipare al concorso che mette in palio i workshop Leica Akademie.

