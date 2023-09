Si è svolto in Casa Xiaomi, a Milano, l’evento ‘Every Green Action Matters’, che ha visto coinvolti rappresentanti aziendali di Xiaomi e Amazon Alexa e rappresentanti istituzionali, nonché del Politecnico di Milano per un confronto sullo stato attuale della Smart Home in Italia e sull’impegno in ambito sostenibilità.

La Smart Home è un fenomeno in continua crescita che ha conquistato le case di tutto il mondo, sta trasformando la nostra vita quotidiana attraverso l’implementazione di soluzioni tecnologiche intelligenti che promettono efficienza e sostenibilità. In questo contesto, due colossi dell’innovazione, Xiaomi e Amazon Alexa, si uniscono per sottolineare l’importanza della sostenibilità nell’ambito delle Smart Home e per annunciare il loro impegno nella creazione di prodotti e soluzioni che avranno un impatto positivo sull’ambiente. Questa partnership prende spunto dai recenti dati forniti dall’Osservatorio del Politecnico di Milano e dalle nuove normative europee sull’eco-design e sugli imballaggi eco-friendly proposte dalla Commissione Europea.

La SmartHome in Italia

L’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano ha rivelato che l’adozione di soluzioni Smart Home sta crescendo costantemente in tutta Europa, compresa l’Italia, con un aumento significativo negli ultimi anni. Questo significa che un numero sempre maggiore di famiglie sta adottando tecnologie intelligenti per il controllo dell’illuminazione, del riscaldamento, della sicurezza domestica e molto altro. Questa tendenza non solo migliora la qualità della vita, ma contribuisce anche a ridurre i consumi energetici, con un impatto positivo sull’ambiente.

Nel contesto del mercato italiano, il 2022 ha visto una crescita del 18% rispetto al 2021 nel settore della Smart Home, raggiungendo un valore di 770 milioni di euro. Le ragioni che spingono gli utenti all’acquisto sono principalmente legate al comfort (43%, +5% rispetto al 2021), alla sicurezza (26%, +4%) e alla possibilità di monitorare e ridurre i consumi energetici (16%, +7%).

Inoltre, l’incremento dei costi energetici ha incentivato gli italiani a prestare maggiore attenzione al risparmio energetico, sfruttando in parte le tecnologie smart a loro disposizione. Il 91% degli italiani è ora attento al risparmio energetico all’interno delle proprie abitazioni, e l’utilizzo di dispositivi Smart Home potrebbe contribuire a una riduzione dei consumi energetici annuali del 23% per il riscaldamento e del 20% per la componente elettrica. Questo si tradurrebbe in un risparmio annuale di circa 330 euro per un bilocale di 70 metri quadrati, arrivando fino a 460 euro per un trilocale di 110 metri quadrati. La sostenibilità e l’efficienza stanno chiaramente diventando una priorità per gli italiani, spinti dall’evoluzione della tecnologia Smart Home e dalla consapevolezza dell’impatto positivo che essa può avere sul nostro pianeta.

Nel panorama sempre più complesso della tecnologia smart, uno dei concetti chiave che rimangono in secondo piano per molti consumatori è il legame diretto tra questa innovazione e il risparmio energetico. Nonostante i progressi nella diffusione di dispositivi intelligenti nelle case italiane, i dati provenienti dall’Osservatorio rivelano che la maggioranza dei consumatori non ha ancora pienamente abbracciato il potenziale di questa tecnologia per ottimizzare l’uso dell’energia.

Secondo le rilevazioni, l’81% degli italiani si impegna attivamente in comportamenti virtuosi per ridurre il consumo energetico, mentre il 42% sceglie di acquistare apparecchiature elettrodomestiche a basso consumo. Tuttavia, solo il 17% sfrutta dispositivi smart per monitorare in tempo reale i consumi energetici, e solo l’11% regola il riscaldamento e il raffreddamento della propria abitazione tramite app. Ancora meno comuni sono coloro che investono in sistemi di accumulo e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (4%), o che attivano funzionalità specifiche per ottimizzare i consumi (2%).

Nonostante questi dati, emergono segnali positivi riguardo all’adozione della tecnologia smart nella gestione domestica. Il 34% degli utenti ha iniziato a utilizzare un’unica app per controllare diversi dispositivi, un aumento significativo del 11% rispetto al 2021. La maggior parte di questi utenti preferisce utilizzare app dello stesso brand (22%, +6% rispetto al 2021), ma un numero crescente sta sperimentando con app di marchi diversi (12%, +5% rispetto al 2021). Guardando al futuro, emerge una forte volontà da parte degli utenti di ottenere una completa integrazione e comunicazione tra tutti i dispositivi smart presenti in casa, creando così un ecosistema autonomo capace di ottimizzare l’efficienza energetica.

Il mercato AIoT e i dispositivi intelligenti stanno gradualmente prendendo il sopravvento nel mercato degli elettrodomestici tradizionali, sposando una visione in cui la tecnologia diventa sinonimo di semplicità, versatilità e completezza. Questa trasformazione è guidata dalla crescente consapevolezza dell’importanza dell’uso sostenibile delle risorse energetiche. L’AIoT, con la sua capacità di digitalizzare e connettere sistemi, combinata con l’Intelligenza Artificiale che ottimizza la gestione di tali sistemi, si sta rivelando la chiave principale per migliorare la stabilità del sistema Smart Home e massimizzarne l’efficienza energetica.

In un futuro prossimo, l’evoluzione della tecnologia smart e l’attenzione sempre crescente verso il risparmio energetico promettono di trasformare radicalmente la gestione delle case italiane, offrendo un’esperienza domestica più intelligente, efficiente ed ecologica.

Andrea Crociani, Marketing Manager Xiaomi Italia spiega:

“La sostenibilità è una delle principali sfide del nostro tempo, e la Smart Home può giocare un ruolo fondamentale nel contribuire a risolvere questa sfida. Il nostro impegno per la sostenibilità è una parte fondamentale della nostra missione e stiamo lavorando per offrire ai nostri clienti soluzioni che siano al tempo stesso convenienti e rispettose dell’ambiente” Non solo stiamo creando un ecosistema interconnesso che permetta all’utente di adottare configurazioni più sostenibili, ma ci impegniamo nell’elevare la consapevolezza legata alla tutela dell’ambiente in tutta la nostra filiera produttiva: dalla riduzione di imballaggi di carta e plastica, al riciclo, allo smaltimento e ricondizionamento dei nostri prodotti”.

Xiaomi, così come Amazon Alexa, stanno lavorando in questa direzione per sviluppare sempre più prodotti e soluzioni che non solo migliorino l’efficienza energetica, ma che contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale, partendo dall’utilizzo di materiali eco-sostenibili e imballaggi riciclabili. Inoltre, entrambe le aziende accolgono con favore la revisione in corso della regolamentazione sull’imballaggio e i rifiuti di imballaggio proposta dalla Commissione Europea; auspicando un’armonizzazione delle regole vigenti in questo settore che renda il mercato unico sempre piu integrato.

In rappresentanza delle Istituzioni e delle associazioni di categoria, sono intervenuti alla disamina delle più recenti proposte in tema di eco-design e packaging eco-friendly, Eleonora Faina, Direttore Generale di Anitec-Assinform, che rappresenta oltre 700 che operano nel campo dell’Information e Communication Technology, nonché i membri del Parlamento Europeo, Patrizia Toia, e Silvia Sardone (in collegamento remoto), con un focus sull’impatto avranno per l’industria digitale e tecnologica e sugli obiettivi sfidanti che le Istituzioni Europee si sono date per completare la transizione ecologica.

“Il digitale ha un ruolo fondamentale nell’accelerare la transizione ecologica, consentendo soluzioni innovative per la vita di tutti i giorni. E, come associazione, siamo impegnati a promuovere soluzioni innovative per trasformare il nostro quotidiano, dimostrando che ogni azione ha un ruolo cruciale per il futuro sostenibile” – ha aggiunto Eleonora Faina, Direttore Generale di Anitec-Assinform.

La forza sostenibile della Smart Home è una realtà in costante crescita e l’impegno di aziende, Istituzioni e associazioni contribuisce senza dubbio a plasmare un futuro più verde.

