Xiaomi ha appena presentato la nuova serie 13T composta da xiaomi 13T e dall versione “Pro” caratterizzata da un chipset Mediatek Dimensity 9200+ e un comparto fotografico creato in collaborazione con Leica che promette scatti di qualità superiore.

Dotati di lenti ottiche professionali Leica, la Serie Xiaomi 13T promette di offrire un’esperienza unica, battezzata “Authentic Leica Imagery”, permettendo agli utenti di portare sempre con sé il prestigio del marchio Leica.

Questi nuovi smartphone flagship integrano una tecnologia innovativa che garantisce prestazioni di alto livello, una batteria a lunga durata e uno schermo incredibilmente nitido, regalando un’esperienza eccezionale sia per la fotografia che per l’uso quotidiano.

XIAOMI 13T E 13T PRO: SCHEDA TECNICA

display : CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione 1,5K 446 ppi, frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz (30/60/90/120/144 Hz), 2.600 nit di luminosità massima

: CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione 1,5K 446 ppi, frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz (30/60/90/120/144 Hz), 2.600 nit di luminosità massima SoC : 13T: MediaTek Dimensity 8200 Ultra 13T Pro: MediaTek Dimensity 9200+

: memorie : 13T: 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione 13T Pro: 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione

: fotocamere (Leica): posteriore principale: 50 MP f/1.9, sensore Sony IMX707, 24 mm equivalenti, con stabilizzazione ottica posteriore ultra wide: 12 MP f/2.2, sensore Omnivision OV13B, 15 mm equivalenti, zoom 0,6x posteriore tele: 50 MP f/1.9, sensore Omnivision OV50D, 50 mm equivalenti, zoom ottico 2,1x frontale: 20 MP f/2.2, sensore Sony IMX596

(Leica): connettività : dual SIM, 5G (SA/NSA), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, GPS

: dual SIM, 5G (SA/NSA), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, GPS resistenza IP68

IP68 interfaccia utente : MIUI 14 su base Android 13

: MIUI 14 su base Android 13 batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh ricarica rapida : 13T: 67 watt 13T Pro: Xiaomi Hyper Charge a 120 watt

: dimensioni e peso : 162,2 x 75,7 x 8,5 mm, 197/206 grammi

: 162,2 x 75,7 x 8,5 mm, 197/206 grammi colori: nero, blu.

Entrambi, Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T, presentano una configurazione a tripla fotocamera con obiettivi Summicron co-ingegnerizzati con Leica. Questa configurazione include una fotocamera grandangolare da 50MP con 24mm di lunghezza focale e una lente asferica 7P per catturare più luce e supportare le riprese ad alta gamma dinamica, insieme a un teleobiettivo da 50MP con 50mm di lunghezza focale. Inoltre, c’è una fotocamera ultragrandangolare da 12MP per scatti panoramici e paesaggi mozzafiato. Con una copertura del 100% del DCI-P3, queste fotocamere assicurano una gamma di colori ampia e una qualità Leica impeccabile.

“MediaTek Dimensity 9200+ di Xiaomi 13T Pro offre prestazioni di livello flagship e un’eccezionale efficienza energetica, mentre MediaTek Dimensity 8200-Ultra di Xiaomi 13T, esalta l’esperienza degli smartphone premium” – afferma JC Hsu, Corporate Vice President e General Manager della Wireless Communications Business Unit di MediaTek. “Continuiamo ad alzare l’asticella dei dispositivi premium e flagship fornendo le massime prestazioni in termini di gioco, imaging, AI e connettività, assicurando ai consumatori di ottenere il massimo dai loro smartphone, più a lungo”.

Xiaomi 13T Series offre due stili fotografici Leica: Leica Authentic e Leica Vibrant. Questi stili permettono di catturare immagini ad alto impatto, riproducendo in modo naturale i colori, garantendo un forte contrasto e definizione delle ombre, nonché la classica estetica Leica. Con sei filtri Leica, tra cui i nuovi Leica Sepia e Leica Blue, l’utente ha una vasta gamma di opzioni creative per comporre le proprie foto.

Inoltre, la modalità Pro di Xiaomi 13T Series offre stili fotografici personalizzati, consentendo all’utente di regolare colori, sfumature e texture già in fase di pre-impostazione, permettendo di mantenere più dettagli e colori per la post-produzione. È anche possibile salvare le preimpostazioni preferite per ottenere uno stile fotografico unico.

Grazie alla tecnologia Xiaomi ProFocus, questi dispositivi permettono di catturare dettagli incredibili in qualsiasi scena, dalla fotografia ravvicinata di soggetti in movimento fino a immagini straordinarie di persone e luoghi.

Dal punto di vista delle prestazioni, sia Xiaomi 13T Pro che Xiaomi 13T presentano miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica e durata della batteria. Xiaomi 13T Pro è alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 9200+ con una CPU Octa-core, mentre Xiaomi 13T utilizza un processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra, garantendo prestazioni di alto livello.

Per gli amanti della registrazione video, Xiaomi 13T Pro offre un’esperienza cinematografica unica grazie alla registrazione video LOG 4:2:0 H.265 a 10 bit, che offre un controllo del colore e dei dettagli senza precedenti. Gli utenti possono anche importare il proprio stile LUT preferito per personalizzare i loro video. Inoltre, Xiaomi 13T Pro supporta la registrazione video in 8K per una qualità cinematografica impeccabile.

Ma non è tutto. Xiaomi 13T Series offre anche un’esperienza visiva e sonora mozzafiato. Con uno schermo CrystalRes da 6,67″ che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e una risoluzione di 1,5K, i colori vivaci e la luminosità raggiungono nuovi livelli. La serie supporta anche Dolby Atmos con doppi altoparlanti integrati per un’esperienza audio immersiva.

La Serie Xiaomi 13T si presenta anche con un design contemporaneo e trendy, disponibile in tre colorazioni: Alpine Blue, Meadow Green e Black. La scocca posteriore del modello Alpine Blue è realizzata in pregiata pelle vegana Xiaomi BioComfort, mentre i modelli Meadow Green e Black hanno un pannello posteriore in vetro lucido, aggiungendo un tocco di lusso.

Non manca la resistenza all’acqua e alla polvere con la certificazione IP68, garantendo la durabilità di questi dispositivi.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T saranno disponibili in diverse configurazioni e colorazioni a partire dal 26 settembre. Inoltre, gli acquirenti riceveranno vantaggi aggiuntivi, come spazio di archiviazione cloud e accesso a YouTube Premium.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono disponibili all’acquisto in tre colorazioni, Alpine Blue, Meadow Green e Black, a partire dalle 15:30 del 26 settembre su mi.com , Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Xiaomi 13T Pro è acquistabile in tre configurazioni:

16GB +1T a partire da 999,90€

a partire da 12GB+512GB a partire da 899,90€

a partire da 12GB +256GB a partire da 799,90€

Xiaomi 13T, nella configurazione 8GB+256GB è disponibile a partire da a partire da 699,90€.

Inoltre, entrambi i dispositivi saranno disponibili in bundle con Redmi Pad SE dal 26 settembre al 31 ottobre su mi.com. Per scoprire ulteriori promozioni e bundle, visitare i principali canali di vendita.

Xiaomi Watch 2 Pro e Band 8

Xiaomi ha svelato oggi la sua nuova gamma di dispositivi indossabili smart, composta da Xiaomi Watch 2 Pro e Xiaomi Smart Band 8. Questi nuovi dispositivi sono stati concepiti per offrire agli utenti un’esperienza connessa e integrata con la recente Serie Xiaomi 13T. Rivoluzionano il modo in cui la tecnologia può contribuire al benessere e alle prestazioni sportive, rendendo la vita quotidiana più comoda ed efficiente.

Xiaomi Watch 2 Pro: Più Intelligente Ogni Giorno

Il Xiaomi Watch 2 Pro, basato su WearOS di Google, è un concentrato di intelligenza ed eleganza. Unisce prestazioni ultraveloci, una batteria di lunga durata, un display potenziato e un design pensato per la salute e il fitness.

Una delle caratteristiche principali del Xiaomi Watch 2 Pro è l’integrazione con le app più famose di Google, tra cui Google Wallet, Google Maps e Google Assistant, insieme a un completo set di funzioni per il monitoraggio del benessere e del fitness. Questa collaborazione migliora la connettività, la personalizzazione e la produttività, offrendo agli utenti un nuovo livello di praticità.

All’interno, il Xiaomi Watch 2 Pro è alimentato dalla piattaforma Snapdragon® W5 + Gen 1, che garantisce prestazioni veloci ed efficienza energetica. Grazie alla connettività LTE, gli utenti possono rimanere connessi al loro smartphone senza doverlo portare sempre con sé.

Per gli appassionati di fitness, il dispositivo offre un’accurata registrazione dei dati grazie al GNSS a doppia banda, che monitora con precisione l’attività fisica e gli allenamenti. Con oltre 150 modalità sportive, il Xiaomi Watch 2 Pro fornisce un’analisi dettagliata dell’allenamento e delle prestazioni, oltre a rilevare informazioni importanti sulla qualità del sonno.

Il design del Xiaomi Watch 2 Pro è elegante e resistente, con una struttura in acciaio inossidabile disponibile con cinturini in pelle lussuosa o in gomma resistente ai fluori. Lo schermo AMOLED da 1,43″ offre una risoluzione eccezionale ed è dotato di una corona girevole e un tasto di scelta rapida per una navigazione intuitiva tra le funzioni personalizzate e oltre 20 watch face preinstallati. Inoltre, c’è una vasta gamma di cinturini rimovibili per una maggiore personalizzazione.

Xiaomi Smart Band 8: Sport ed Eleganza

Xiaomi Smart Band 8 è l’ultimo arrivato nella linea di fitness band di Xiaomi, offrendo oltre 150 modalità sportive tra cui scegliere. Oltre al monitoraggio in tempo reale e alle statistiche di allenamento, questa smart band offre una modalità ‘pebble’ che può essere agganciata alla fibbia di una scarpa per monitorare la corsa e migliorare la postura.

La Xiaomi Smart Band 8 è dotata di monitoraggio continuo della SpO2 e della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e previsione del ciclo mestruale femminile. Alimentata dal chipset Apollo 4 Blue Lite, offre un’esperienza fluida e una batteria potenziata da 190mAh che garantisce fino a 16 giorni di utilizzo con una sola carica, grazie anche alla ricarica rapida.

Con una resistenza all’acqua di 5ATM, la Xiaomi Smart Band 8 è adatta a diverse attività e ambienti. Il suo design comprende un display AMOLED ad alta risoluzione da 1,62″, copertura in vetro CORNING GG3 e cornice metallica NCVM. Gli utenti possono scegliere tra le varianti Gold e Graphite Black.

La Xiaomi Smart Band 8 offre oltre 200 quadranti preimpostati e opzioni di cinturino a sgancio rapido, tra cui materiali come pelle intrecciata, doppia fascia e catena in acciaio inossidabile, garantendo versatilità e adattabilità a diverse occasioni.

“In un mercato in continua crescita come quello degli indossabili, Xiaomi presenta due dispositivi che si adattano perfettamente alla nostra strategia SmartphoneXAioT”, afferma Andrea Crociani, Marketing Manager AioT di Xiaomi Italia. “Dalla fitness band alle funzionalità premium dell’orologio intelligente, Xiaomi offre soluzioni per tutte le esigenze”.

Prezzi e Disponibilità

Xiaomi Watch 2 Pro sarà disponibile in versione e-SIM e Bluetooth nelle colorazioni Black e Silver:

Xiaomi Watch 2 Pro 4G – LTE sarà disponibile a breve su mi.com e Vodafone al prezzo di 329,99€.

Xiaomi Watch 2 Pro Bluetooth, nella colorazione Silver, è già disponibile per l’acquisto online su Mediaworld e Unieuro al prezzo di 269,99€, con una promozione speciale a 249,99€ fino al 27 settembre. In seguito, sarà disponibile anche nella versione Black e su altri canali di vendita.

Xiaomi Smart Band 8, nelle colorazioni Graphite Black e Gold, è disponibile dal 26 settembre alle 15:30 su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo al prezzo di 39,99€. Inoltre, su mi.com e fino al 27 settembre, sarà possibile approfittare di un bundle con la Running Clip.

