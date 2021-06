“Davanti a questi 11 siamo tutti una grande famiglia”. È questo il claim della nuova campagna Xiaomi dedicata alla Mi 11 Family, realizzata insieme a Miyagi, Creative Content Marketing Agency e prodotta da Toga.

La campagna vuole raccontare uno dei momenti sociali più belli che accomunano

tutti gli appassionati di sport, quello della visione di un importante match che riunisce

amici e colleghi davanti allo stesso schermo, per vivere la magia di quegli intensi ed

emozionanti novanta minuti che li separa dal fischio che ne decreta la fine.

Gli spettatori vengono quindi trasportati in un quartiere dallo spirito internazionale e

dall’atmosfera conviviale, fatto di artisti di strada, bandiere, tifosi e dove l’attesa per il

match aumenta con l’avvicinarsi dell’evento sportivo. Nel finale, i protagonisti si

ritrovano riuniti a casa pronti a godersi il momento tanto atteso sul proprio Mi TV P1,

ma non prima di aver scattato tutti insieme un selfie di rito con uno degli amatissimi

smartphone della famiglia Mi 11.

“Con questa campagna, abbiamo voluto ricreare il momento emozionale dell’attesa

di un grande match in modo cinematografico.” – ha dichiarato Davide Lunardelli,

Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Lo spot celebra il posizionamento della Mi 11

Family, una serie di smartphone unica che da sempre coinvolge tutti i suoi fan in

esperienze straordinarie.”

La campagna, diretta da Mattia Lunardi, è attualmente on air con uno spot TV da 30″

sulle principali emittenti Rai e in formato digital su SkyGo, oltre ad essere disponibile

sui canali FB, YT e IG di Xiaomi Italia.

