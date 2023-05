In occasione dell’evento di lancio europeo “Discover Xiaomi 2023” che si è eppna concluso della cornice di Milano, sono stati annunciati i nuovi prodotti AIoT per migliorare la smart experience dentro e fuori casa.

Oltre ai nuovi Xiaomi Mi scooter ci sono anche quattro nuovi prodotti per l’aspirazione, Xiaomi Robot Vacuum E10, S10, E12, S12, S10+ e X10. A questi si affiancano la nuova friggitrice ad aria Smart Air Fryer Pro 4L e un nuovo tablet Android.

Ou Wen, General Manager Xiaomi Western Europe afferma:

“Da sempre Xiaomi mette al centro i propri utenti fornendo dispositivi che puntano a migliorare la loro vita quotidiana, offrendo la migliore tecnologia e un’esperienza sempre più facile e coinvolgente. Con questi nuovi prodotti rinnoviamo il nostro impegno nel portareinnovazioneequalitànel settore, continuando ad ampliare la nostra offerta ead ottimizzare il portfolio prodotti in tutta l’Europa Occidentale

I nuovi aspirapolveri Xiaomi

Xiaomi porta sul mercato europeo quattro nuovi prodotti: Xiaomi Robot Vacuum X10, S10+, S12 ed E12, con due aggiunte per il mercato italiano, Xiaomi Robot Vacuum S10 ed E10, per soddisfare ogni esigenza, non solo in termini di efficienza, ma anche di prezzo.

Xiaomi Robot Vacuum X10, l’ultimo nato della linea di aspirapolvere robot di Xiaomi è un dispositivo top gamma dotato di batteria 5200mAh che garantisce 3 ore di aspirazione continua alla massima potenza di aspirazione pari a 4.000Pa.

C’è anche una stazione di ricarica intelligente con funzione di auto-svuotamento. E’ adatto a chi cerca il top e ha necessità di aspirare e lavare grandi spazi grazie al serbatoio d’acqua e al panno in microfibra.

Xiaomi Robot Vacuum S10+, Xiaomi Robot Vacuum S10 ed S12 ampliano invece la serie S e anche loro come il modello X10 è dotato di tecnologia LDS per la pianificazione di un percorso di pulizia efficiente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla configurazione della casa.

Per chi invece cerca un design più compatto che possa infilarsi sotto letti, divani o mobili allora ci sono Xiaomi Robot Vacuum E10 ed E12 che consentono un accesso agevolato nei luoghi più difficili. Sono dotati di 3 livelli per regolare la quantità di acqua e anche loro sono compatibili con l’app dedicata e con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Prezzi e disponibilità:

I nuovi Xiaomi Robot Vacuum sono disponibili già da oggi 22 maggio con diverse offerte di lancio fino al 28 Maggio:

Xiaomi Robot Vacuum E10 sarà disponibile su Mediaworld e Unieuro al prezzo consigliato di 239,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 189,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum E12 sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 239,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 179,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum S10 sarà disponibile su Unieuro al prezzo consigliato di 359,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 279,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum S12 sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 359,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 269,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum S10+ sarà disponibile su Amazon, Unieuro e mi.com al prezzo consigliato di 449,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 399,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum X10 sarà disponibile su Amazon e Mediaworld al prezzo consigliato di 599,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 449,99 euro.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L: La tua finestra sulla cucina sana



Xiaomi ha anche presentato una nuova friggitrice ad aria, visto il buon successo del modello da 3,5l. La nuova friggitrice ad aria ha un cestello più grande, da 4lt, mantenendo il suo iconico design minimalista con display OLED. Ci sono oltre 100 ricette healty tra cui scegliere sull’App Xiaomi Home, oltre al controllo vocale con assistente Google Integrato. Inoltre, una finestra trasparente sulla parte anteriore consente di controllare comodamente lo stato della doratura in tempo reale.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L è disponibile su Unieuro, Expert, Mediaworld, Amazon e Xiaomi Store Italia a 159,99 euro.



Xiaomi Pad 6: built for work, designed for ease

Xiaomi ha presentato anche il Pad 6 per il mercato Italiano ( ma al momento è assente la veritante Pro che al momento rimane in Cina ) si presenta con un design unibody più sottile e leggero rispetto alla precedente versione ed eleganti rifiniture in alluminio.

A livello hardware troviamo un chipset Snapdragon 870 ed un diusplay uno schermoLCDLTPS da11″ 3 con risoluzione WQHD+, refresh rate fino a144Hz, 309 ppi, supporto Dolby Vision e HDR10.

Specifiche tecniche

Display: LCD 11″ 2880×1800, 16:10, refresh rate fino a 144Hz, 309ppi, 550nit, contrasto 1.400:1, TÜV Rheinland, Gorilla Glass 3

LCD 11″ 2880×1800, 16:10, refresh rate fino a 144Hz, 309ppi, 550nit, contrasto 1.400:1, TÜV Rheinland, Gorilla Glass 3 Chipset: Qualcomm Snapdragon 870

Qualcomm Snapdragon 870 memoria: 6/8GB di RAM LPDDR5 128/256GB interna UFS 3.1

6/8GB di RAM LPDDR5 128/256GB interna UFS 3.1 OS: MIUI Pad 14 basata su Android 14

MIUI Pad 14 basata su Android 14 Mi Inspiration Stylus: autonomia fino 150 ore

autonomia fino 150 ore batteria: 8.840mAh ricarica rapida 33W

8.840mAh ricarica rapida 33W connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 gen1

WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 gen1 fotocamere: anteriore: 8MP posteriore: 13MP, f/2,2, PDAF

anteriore: 8MP posteriore: 13MP, f/2,2, PDAF certificazioni: Dolby Vision, Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos dimensioni e peso:253,95×165,18×6,51mm per 490g

Il comparto fotografico è affidato ad un sensore principale da 13MP e una frontale da 8MP ed è dotato di quattro speaker e certificato anche Dolby Atmos che garantisce la migliore esperienza audiovisiva possibile. La batteria ha una capacità di 8,840mAh (typ), che assicura un’autonomia fino a 16 ore di playback video, e supporta la ricarica rapida da33W.



Inoltre, grazie alla porta USB 3.2 Gen 1 che supporta una velocità fino a 5Gbps e l’uscita video in 4K a 60fps, trasferire file sul proprio computer sarà ancora più facile e veloce.

Xiaomi Pad 6 è quindi un dispositivo molto versatile e grazie anche alla seconda generazione di Xiaomi Smart Pen e a Xiaomi Pad 6 Keyboard, l’esperienza può essere ancora più smart!

Xiaomi Pad 6 sarà disponibile sul mercato europeo in tre varianti colore – Champagne, Gravity Grey and Mist Blue.

Prezzi e disponibilità saranno svelati contestualmente all’inizio delle vendite.

