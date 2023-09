Xiaomi è lieta di annunciare la nomina di QX Wang come nuovo Direttore Generale di Xiaomi per l’Europa Occidentale, che assumerà questo ruolo chiave, succedendo a Ou Wen.

Con un solido track record di successo e un impegno incrollabile nella missione di Xiaomi, QX Wang porta con sé una vasta esperienza e leadership nella sua nuova posizione. In qualità di Direttore Generale, risponderà a Xiang Zheng, Vice Presidente del Dipartimento di Business Internazionale, e supervigilerà su tutti gli aspetti delle operazioni di Xiaomi in Europa Occidentale, guidando la continua espansione e il successo del marchio nella regione.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a QX Wang come nuovo Direttore Generale per l’Europa Occidentale. La sua vasta esperienza nell’industria tecnologica lo ha reso il candidato perfetto per guidare il nostro team regionale” – ha dichiarato Xiang Zheng, Vice Presidente del Dipartimento di Business Internazionale. “Siamo fiduciosi che sotto la sua leadership, Xiaomi continuerà a prosperare e offrire ai nostri clienti prodotti e servizi innovativi e di alta qualità”.