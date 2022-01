Con un’evento completamente digitale, Xiaomi ha annunciato nel corso della mattinata di oggi 26 Gennaio la nuova famiglia Note 11 che comprende Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11S.

Tutta la famiglia Note 11 dispone ancora una volta di sensori principali da 108MP ed una serie di ottimizzazioni per il comparto fotografico, che ancora una volta è il cavallo di battaglia di Xiaomi. I vari modelli condividono gran parte del DNA come il comparto fotografico e la prima grande differenza è l’adozione del chipset Snap 695 per Note 11 Pro e Pro 5G, uno Snapdragon 680 per Note 11 ed infine un chipset Mediatek G96 per Note 11 S. Tutti arriveranno sul mercato con la nuova MIUI 13. Scopriamoli meglio insieme:

Una fotocamera al top per Series 11

Grazie al sensore Samsung HM2 da 1/1.52″, la fotocamera principale sfrutta la tecnologia pixel binning 9-in-1 per combinare insieme i pixel e la doppia ISO nativa per offrire immagini incredibili, insieme a una gamma dinamica, prestazioni cromatiche superiori e risultati eccellenti, anche in condizioni di scarsa luminosità.

La fotocamera ultra-wide angle da 8MP estende poi la prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi, mentre la macro da 2MP cattura i dettagli da vicino. Inoltre, la fotocamera da 2MP su Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S e Redmi Note 11 permette di creare un effetto natural bokeh per i ritratti.

La fotocamera frontale di Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11S, infine, è dotata di un sensore da 16MP con cui scattare selfie nitidi e dall’aspetto naturale.

Per quanto riguarda il display ci troviamo di fronte ad un display dalle dimensioni dello schermo di 6,67 per 6,43 pollici, la serie è dotata di un DotDisplay FHD + AMOLED con una gamma di colori DCI- P3 wide, pigmenti più vivaci e un maggior livello di dettaglio, il tutto raggiungendo fino a 1200 nit per garantire la luminosità dello schermo anche sotto la luce del sole.

Il bellissimo display è incorporato in un design moderno flat-edge. Inoltre, con due speaker estremamente lineari situati nella parte superiore e inferiore del dispositivo, la serie Redmi Note 11 offre un’esperienza di intrattenimento completa, dotata di un suono stereo coinvolgente sia per il gaming che per i contenuti video.

Hardware e Autonomia

Redmi Note 11 Pro 5G è alimentato dall’avanzato processore octa-core Snapdragon 695 a a 6nm con connettività 5G velocità di clock fino a 2,2GHz.

Per quanto riguarda Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11S troviamo invece un chipset octa-core MediaTek Helio G96 e una RAM fino a 8GB. Redmi Note 11 monta invece uno Snapdragon 680.

Inoltre, tutti e quattro i dispositivi della serie sono dotati di una batteria da 5.000mAh la cui grande capacità, in Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 11 Pro, è affiancata da una ricarica rapida da 67Wturbo.

Redmi Note 11S e Redmi Note 11 dispongono di una ricarica rapida Pro a 33W che consente una ricarica completa in circa un’ora.

Specifiche tecniche Redmi Note 11 Pro 5G

Display: DotDisplay AMOLED 6,67″ FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, touch sampling fino a 360Hz, 1200nit, DCI-P3, Reading mode 3.0, contrasto 4.500.000:1, Gorilla Glass 5

DotDisplay AMOLED 6,67″ FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, touch sampling fino a 360Hz, 1200nit, DCI-P3, Reading mode 3.0, contrasto 4.500.000:1, Gorilla Glass 5 Chipset: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 tecnologia LiquidCool

memoria: 6/64GB, 6/128GB, 8/128GB (LPDDR4X/UFS 2.2) – memoria interna espandibile fino a 1TB

6/64GB, 6/128GB, 8/128GB (LPDDR4X/UFS 2.2) – memoria interna espandibile fino a 1TB connettività: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, IR, jack da 3,5mm, GPS

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, IR, jack da 3,5mm, GPS sensore impronte: laterale

laterale dual SIM: ibrido

ibrido fotocamere: anteriore: 16MP, f/2,4 posteriori: principale 108MP Samsung HM2 da 1/1,52″ con pixel binning 9-in-1, pixel da 0,7um (2,1um), f/1,9, doppia ISO nativa ultra grandangolare 8MP, FOV 118°, f/2,2 macro 2MP, f/2,4

audio: 2x speaker

2x speaker batteria: 5.000mAh, ricarica rapida 67W (50% in 15 minuti)

5.000mAh, ricarica rapida 67W (50% in 15 minuti) OS: MIUI 13 basato su Android 11

MIUI 13 basato su Android 11 dimensioni e peso: 164,19×76,1×8,12mm per 202g

164,19×76,1×8,12mm per 202g resistenza: IP53

IP53 Colori: Graphite Gray, Polar White, Atlantic Blue

MIUI 13

L’esperienza d’uso della gamma Redmi Note 11 è resa ancora più unica dalla presenza di MIUI 13 che arriverà ufficialmente a livello Global nelle prossime settimane.

I miglioramenti dell’esperienza di base si fondano in particolare su quattro innovative funzionalità:

Liquid Storage, che arriva a migliorare l’efficienza di lettura e scrittura fino al 60%

A tomized Memory, un raffinato metodo di gestione della memoria, che porta l’efficienza della RAM a un nuovo livello, dividendone i processi di utilizzo in attività importanti e non, a livello di singola app;

tomized Memory, un raffinato metodo di gestione della memoria, che porta l’efficienza della RAM a un nuovo livello, dividendone i processi di utilizzo in attività importanti e non, a livello di singola app; Focus Algorithms che alloca dinamicamente le risorse di sistema in base agli scenari di utilizzo, rendendo MIUI più fluida e reattiva;

Smart Balance progettata per trovare automaticamente l’equilibrio tra prestazioni e consumo di energia, garantendo così una durata complessiva della batteria superiore fino al 10%.

Inoltre, MIUI 13 introduce nuove e accattivanti funzioni che consentono di unicizzare la propria esperienza come Sidebar, lo strumento che consente di accedere a tutte le proprie applicazioni preferite in finestre fluttuanti con un semplice swipe, rendendosi perfetto per il multitasking.

Prezzo, Data e promo di lancio

Redmi Note 11 e Redmi Note 11S – nelle versioni da 4GB+64GB e 4GB+128GB – nelle varianti da 6GB+64GB e 6GB+128GB – saranno disponibili in Italia a partire da metà febbraio. Prezzi e canali di vendita saranno comunicati contestualmente all’arrivo dei prodotti sul mercato.

Redmi Note 11 Pro 5G – nelle versioni 6GB+128GB e 8GB+128GB – e Redmi Note 11 Pro – nelle versioni 6GB+64GB e 6GB+128GB – saranno disponibili in Italia a partire da marzo, pertanto prezzi e canali di vendita saranno comunicati prossimamente.











