Xiaomi non si ferma e oltre alla nuova gamma di Mi 10 presenta nuovi accessori per la casa come TV, purificatori d’aria, cuffie true wireless e router. Si tratta di quattro annunci molto mirati che aggiornano prodotti best seller di Xiaomi.

Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 10 e Mi 10 Lite 5G ufficiali: prezzo, specifiche e immagini Xiaomi non si ferma e oltre alla nuova gamma di Mi 10 presenta nuovi accessori per la casa come TV, purificatori d’aria, cuffie true wireless e router. Si tratta di quattro annunci molto mirati che aggiornano prodotti best seller di Xiaomi. Iniziamo [...] Xiaomi non si ferma e oltre alla nuova gamma di Mi 10 presenta nuovi accessori per la casa come TV, purificatori d’aria, cuffie true wireless e router. Si tratta di quattro annunci molto mirati che aggiornano prodotti best seller di Xiaomi. Iniziamo [...]

Iniziamo quindi a vedere nel dettagli i nuovi arrivati in casa Xiaomi a partire dal nuovo Mi TV 4S.

Xiaomi Mi TV 4S 65

Arriva in Italia il nuovo modello di Mi TV 4S nel formato da 65″, erano già presenti i modelli da 43″ e 55″. Mi TV 4S da 65″ si caratterizza da un display con risoluzione 4K e supporto HDR10+. L’audio gode invece del supporto al DTS-HD e del Dolby Audio.

Schermo da 65″ con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), angolo di visione 178°, tempo di risposta 8ms, frequenza di aggiornamento 60Hz

Processore e memoria: quad-core Cortex A53, sino a 1,5GHz, GPU Mali 450 a 750 MHz, 2GB di RAM e 8GB di storage

Connettività: WiFi dual band (2,4 e 5GHz), Bluetooth, porta infrarossi, 3 HDMI, 1 AV, 2 USB, 1 Ethernet, 1 S/PDIF

Audio: 2 x 8W

Arriverà in Italia tra giugno e luglio al prezzo di 649,99 euro. Sarà inoltre possibile acquistarla una settimana prima della commercializzazione con un pacchetto che comprenderà oltre alla tv, il nuovo Mi Air Purifer 3H , il router AC2350 e lampadina smart Mi LED Smart Bulb. Questo bundle avrà un costo di 750,00 euro. Ancora sconosciuti i canali di vendita.

Mi True Wireless Earphones 2

Xiaomi aggiorna le sue True Wireless che adesso sono dotate di cancellazione del rumore ENC e connettività Bluetooh 5.0. Per tutti i possessori di smartphone Mi / Redmi sarà possibile sfruttare la funzione Pop-up pairing per un accoppiamento migliore e più immediato. Le cuffie presentano anche dei controlli fisici, tramite un doppio tap è possilbe controllare la riproduzione musicale e richiamare l’assistente vocale.

Le Mi True Wireless Earphones 2 saranno disponibili a partire dal 30 marzo a 79,99 euro. Saranno disponibili al prezzo scontato di 67,99 euro nelle prime 24 ore di commercializzazione.

Caratteristiche principali:

Connettività: Bluetooth 5.0

Altoparlante da 14,2 mm

Batteria: 4 ore con una singola carica, sino a 14 ore con la custodia, tempo di ricarica 1 ora, connessione USB-C

Audio: codec SBC/AAC/LHDC, impedenza 32 Ohm

Supporto controlli touch

Xiaomi Mi AIOT Router AC2350 e AX 3600

Xiaomi ha presentato anche due nuovi router che supportano entrambi il WiFI 6 e consentono di utilizzare un gran numeri di dispositivi contemporanemanete, fino a 128 per il modello AC2350 e ben 248 per il modello AX3600. Non si sa nè la data di commercializzazione nè i canali di vendita, i prezzi saranno di 59 euro per AC2350 e 119 euro per AX3600.

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Il purificatore d’aria dello scorso anno è stato uno dei prodotti più riusciti di Xiaomi. La casa cinese ha quindi deciso di aggiornarlo.

Mi Air Purifier 3H presenta un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) che riesce ad eliminare fino al 99,97% delle micro particelle; il tasso di emissione di aria pulita è pari a 380 m³/h. Il Mi Air Purifier 3H può essere utilizzato in ambienti di dimensioni comprese tra 26 e 45 metri quadrati.

Il purificatore è equipaggiato con un display OLED dotato di interfaccia touch, che fornisce indicazioni sulla temperatura della stanza, sull’umidità e sulla qualità dell’aria. Mi Air Purifier 3H si collega al wifi epuò essere controllato tramite l’app Mi Home e gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

Mi Air Purifer 3H sarà disponibile dal 30 marzo su Mi.com e Amazon al prezzo di 199 euro. Solo per le prime 24 ore dall’avvio della vendita il prezzo sarà ridotto a 179,99.