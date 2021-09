In occasione del HUAWEI Connect 2021, oltre alle tante innovazioni ICT per il business è stata presentata anche Yunsheng, il primo umano virtuale di HUAWEI.

Zhang Ping’an, CEO di Huawei CLOUD e President di Huawei Consumer Cloud Service ha approfondito i servizi Cloud di HUAWEI annunciando anche Yunsheng, il primo impiegato HUAWEI completamente virtuale.

Huawei ha sviluppato YunSheng utilizzando i servizi di modeling automatico AI, AI Voice drive e l’accelerazione rendering AI. Grazie a queste tre tecnologie è stato possibile dare vita al nuovo assistente di HUAWEI. Yunsheng ha anche presentato sul palco alcuni casi d’uso di HUAWEI Cloud. Qui sotto potete vedere il suo debutto:

YunSheng può avere conversazioni, scrivere strofe di canzoi, fare presentazioni e live streaming simulando un essere umano in carne ed ossa.

YunSheng è stata progettata per essere una ragazza di 23 anni con capelli rossi corti, che indossa degli occhiali, una felpa e dei jeans. Il suo primo giorno di “lavoro” ha anche postato su Weibo ( il social network Cinese ): “#firstdayofwork# #huawei# #employee card check#Metaverse has come, how about me as an employee?”

Oltre a queste informazioni HUAWEI non ha rivelato molto altro sul lavoro che YunSheng avrà all’interno dell’azienda anche se possiamo vedere come come se le sue fattezze siano estraneamente realistiche a cominciare dalla pelle fino agli occhi o alle espressioni facciali.

Siamo curiosi di scoprire come si evolverà YunSheng e quali sarannole sue prossime mansioni all’interno di HUAWEI.

Vi ricordiamo che HUAWEI Connect si tiene dal 23 Settembre al 31 Ottobre e sul palco si esploreranno le tecnologie presenti e future in diversi scenari pratici. Se volete approfondire e scoprire tutti i keynote potete farlo sul sito dedicato al HUAWEI Connect 2021.

