Zepp Health ha annunciato oggi il lancio dell’Amazfit Helio Ring sul mercato europeo. Gli utenti possono ora acquistare questo anello smart sia come parte di un bundle con i modelli Amazfit Cheetah Pro, Amazfit T-Rex Ultra o Amazfit Falcon, sia come acquisto indipendente attraverso il sito ufficiale di Amazfit. Con un prezzo consigliato al pubblico di 299,90 euro, l’Amazfit Helio Ring offre una visione impareggiabile delle prestazioni atletiche e del periodo di riposo. Inizialmente disponibile in un numero limitato di taglie, verranno introdotte ulteriori misure nelle prossime settimane.

“Noi di Zepp Health vogliamo fornire ai nostri atleti un’analisi dettagliata delle prestazioni e dello stato di salute a riposo. Grazie alla nostra app Zepp, che ora integra perfettamente i dati provenienti sia dallo smartwatch dell’atleta che dal suo Amazfit Helio Ring, l’atleta avrà accesso completo a tutti i suoi dati in un unico luogo. Non si tratta solo di monitorare, ma di sfruttare ogni singolo dato per superare i limiti, sbloccare il potenziale e ridefinire l’eccellenza atletica,” ha dichiarato Wayne Huang, CEO di Zepp Health.

Riscoprire l’importanza del rest day

L’Amazfit Helio Ring raggiunge il suo massimo potenziale se abbinato a uno smartwatch Amazfit, come l’acclamato Amazfit Cheetah Pro, Amazfit T-Rex Ultra o Amazfit Falcon. L’app Zepp integra perfettamente le informazioni provenienti dall’orologio e dall’anello dell’utente, eliminando la necessità di navigare tra più applicazioni per accedere ai dati sull’allenamento e sul sonno. Questa piattaforma unificata offre agli atleti una soluzione sofisticata, ma facile da usare, per il monitoraggio della salute e del fitness 24 ore su 24, 7 giorni su 7, combinando i dati sulle prestazioni dello smartwatch Amazfit con le preziose informazioni sui tempi di recupero fornite dall’Amazfit Helio Ring.

Realizzato in lega di titanio, un materiale che rispetta la pelle e non provoca sudorazione, questo anello intelligente è più compatto e comodo di uno smartwatch, anche durante la notte. La vicinanza del sensore al polso dell’utente consente una misurazione ancora più accurata dei dati sulla salute, garantendo un monitoraggio, un’analisi e una guida al recupero senza precedenti, grazie ai dati raccolti nell’app Zepp.

L’Amazfit Helio Ring monitora meticolosamente i dati relativi alla condizione fisica e mentale dell’utente durante il sonno, traducendoli in un punteggio intuitivo tramite l’App Zepp. Questo punteggio fornisce un’idea generale dello stato di riposo e benessere e viene integrato con altre metriche chiave per il recupero, tra cui:

Il punteggio di qualità del sonno

Il tempo di recupero completo

La variabilità della frequenza cardiaca nel sonno

La frequenza cardiaca a riposo

Queste informazioni, visibili nella parte superiore della homepage dell’app Zepp, offrono agli utenti una visione rapida e chiara della loro condizione atletica, permettendo di ottimizzare l’allenamento e le routine di recupero per ottenere le massime prestazioni.

Per atleti professionisti

Tra gli atleti che già utilizzano Amazfit Helio Ring ci sono:

Hendrik Pfeiffer, corridore tedesco di lunghe distanze con un nuovo record personale di 2:07:14 sulla distanza della maratona (Houston, 2024)

corridore tedesco di lunghe distanze con un nuovo record personale di 2:07:14 sulla distanza della maratona (Houston, 2024) Edyta Lewandowska, runner polacca specializzata in ultramaratone, vincitrice quest’anno della gara Brasile 135+ e in passato campionessa polacca di maratona

runner polacca specializzata in ultramaratone, vincitrice quest’anno della gara Brasile 135+ e in passato campionessa polacca di maratona Yemaneberhan “Yeman” Crippa, runner italiano di origine etiope che detiene una serie di record e titoli europei, rendendolo una figura di spicco nella comunità podistica internazionale.

Disponibilità e prezzi

Per coloro che cercano il massimo valore e il miglioramento delle prestazioni, Amazfit offrirà soluzioni in bundle con i suoi smartwatch sportivi selezionati Amazfit Cheetah Pro, T-Rex Ultra e Amazfit Falcon:

Amazfit Helio Ring + Amazfit Cheetah Pro a €449,90

Amazfit Helio Ring + Amazfit T-Rex Ultra a €549,90

Amazfit Helio Ring + Amazfit Falcon a €649,80

Abbinato a questi smartwatch, l'Amazfit Helio Ring ha un prezzo di 149,99 euro, la metà rispetto all'acquisto separato (299,99 euro). L'offerta è disponibile su Amazon.

Amazfit ring

