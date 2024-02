Il Mobile World Congress è ufficialmente in corso e, come ogni anno, Barcellona è il palcoscenico di numerose novità nel mondo della tecnologia, spaziando dai dispositivi mobili ai PC di ultima generazione e altri prodotti interessanti che mostreremo dal vivo nelle prossime ore. Tra i protagonisti di rilievo non poteva mancare Dell, che ha svelato una nuova gamma di PC e servizi focalizzati sull’Intelligenza Artificiale, sempre più centrale e imprescindibile per attrarre l’attenzione degli utenti.

Passando alle novità di Dell, l’azienda ha presentato una serie di notebook e workstation AI progettate per il mondo professionale, mirate a soddisfare le esigenze aziendali in termini di produttività e ottimizzazione delle risorse hardware e software. La nuova gamma di notebook Latitude, le workstation mobile Precision e le cuffie Premier Wireless ANC sono state progettate con un’enfasi particolare sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, che rappresenta una tendenza in forte crescita nel settore.

I nuovi notebook Dell Latitude, esposti al Mobile World Congress, si inseriscono perfettamente nel trend dell’Intelligenza Artificiale, offrendo una gamma di dispositivi ottimizzati per sfruttare al meglio le capacità dell’AI. I modelli, equipaggiati con CPU Intel Core Ultra e piattaforme hardware avanzate, sono progettati per triplicare le prestazioni nei prossimi tre anni, secondo le previsioni di Dell. Questo investimento evidenzia l’impegno dell’azienda nel promuovere la nuova generazione di dispositivi intelligenti.

Tra i prodotti presentati, spiccano i notebook e i convertibili della serie Latitude 5×50, 7×50 e 9450, caratterizzati da CPU Intel Core Ultra e tutte le ultime innovazioni tecnologiche, compresa la grafica integrata e la connettività di ultima generazione. Il Latitude 7350 Detachable, in particolare, offre massima flessibilità grazie alla tastiera rimovibile, consentendo di utilizzarlo sia come laptop che come tablet, garantendo prestazioni elevate e versatilità d’uso.

Le workstation mobile e desktop Dell Precision, pensate per utenti professionali che richiedono elevate prestazioni e funzionalità avanzate, offrono una soluzione sicura ed efficiente per eseguire carichi di lavoro AI. Equipaggiate con processori Intel Core Ultra e GPU NVIDIA RTX, queste workstation offrono flessibilità e potenza di calcolo in un’ampia gamma di configurazioni, adattabili alle esigenze specifiche di ogni utente.

Infine, le cuffie Premier Wireless ANC di Dell completano l’offerta presentata al Mobile World Congress, offrendo una soluzione audio avanzata con funzionalità AI per una cancellazione del rumore intelligente e controlli touch intuitivi, garantendo un’esperienza audio personalizzata e di alta qualità.

Disponibilità e prezzi

Per quanto riguarda la disponibilità si parla principalemnte di un arrivo in Italia nel mese di Marzo, anche se i prezzi saranno comunicati meglio in un secondo momento.

Latitude 7350 Detachable disponibile dal secondo trimestre

Latitude 5340, 5450 e 5550 disponibili dal 12 marzo

Latitude 7350 & 7450 Ultralight disponibili dal 12 marzo

Latitude 7350, 7450 e 7650 disponibili dal 12 marzo

Latitude 9450 disponibile dal 12 marzo

Precision 3280 CFF (Compact Form Factor) disponibile dal 26 marzo

Precision 3490, 3590 e 3591 Mobile Workstation disponibili dal 12 marzo

Precision 5490 & 5690 Mobile Workstation disponibili dal 12 marzo

Precision 3680 Tower disponibile dal 12 marzo

Dell Premier Wireless Adaptive ANC Headset da aprile a 449,99 dollari

Servizio Dell Digital Employee Experience Services for GenAI disponibile

Servizio Dell Managed Services for device refresh disponibile dal 15 marzo

Servizio Dell Pro Support Suite for PC disponibile da aprile

