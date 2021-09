Mancano poche settimane all’inizio della scuola e per non farsi cogliere impreparati, Acer ha lanciato da poco molte offerte Back to School direttamente sul proprio sito web.

Sullo store ufficiale Acer sarà possibile trovare molti prodotti scontati adatti per ogni tipologia di studente. Noi di Techzilla, vi proponiamo alcune tra le offerte più interessanti tra i notebook Nitro e Predator con schede video NVIDIA RTX serie 3000.

Due linee pensate principalmente per lo svago videoludico, le quali si dimostrano comunque ottime proposte anche per gli studenti specialmente per la possibilità di utilizzarle anche fuori dall’ambito scolastico.

Predator Helios 300 Notebook Gaming – PH315-53

Il Predator Helios 300 è il sogno di ogni studente. Grazie alle sue strabilianti potenzialità è perfetto per ogni tipologia di studente ma anche per il videogiocatore che vuole i migliori componenti presenti sul mercato.

Disponibile in diverse configurazioni questo modello, il PH315-53, ha un processore Intel Core i7-10750H Hexa-core 2,60 GHz, uno schermo IPS da 15,6″ Full HD con refresh rate da 240 Hz, 16 GB di memoria RAM DDR4, uno spazio di archiviazione SSD di 1 TB ed è corredato dalla potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8 GB di memoria dedicata.

Il portatile è venduto ad un prezzo di 2.199,00 € ma grazie ad una offerta speciale, al momento del pagamento, verrà applicato uno sconto di 300 € portando il prezzo finale a 1.899,00 €; trovate l’offerta a questo link.

Acer Nitro 5 Notebook gaming – AN515-55 – QB0ET.003

L’ Acer Nitro 5, nella configurazione AN515-55, è la perfetta simbiosi tra qualità e prezzo d’acquisto.

Con soli 1.299,00 €, che si sconteranno di 200 € al momento del check-out, sarà possibile avere un notebook solido e potente. Disponibile in numerose configurazioni questa scontata propone un processore Intel Core i7-10750H Hexa-core 2,60 GHz, uno schermo IPS Full HD con refresh rate da 144 Hz, 16 GB di memoria RAM DDR4, un SSD da 512 GB e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB memoria dedicata.

Potete trovare questo prodotto seguendo questo link.

Acer Nitro 5 Notebook gaming – AN515-55 – QB0ET.004

Questo prodotto è identico alla configurazione precedente, ma con meno potenza di calcolo.

Il processore passa ad un Intel Core i5-10300H Quad-core 2,50 GHz e la memoria RAM scende a soli 8 GB. Per il resto rimane l’ottimo computer già menzionato in precedenza.

Perché scegliere questa versione? Con questa configurazione Acer ha ridotto il prezzo di acquisto, vista la differenza prestazionale, a soli 1.099,00 € mantenendo comunque la possibilità di usufruire di uno sconto di 200€ automaticamente applicato nel carrello di acquisto, portando il prezzo finale a soli 899,00 €.

E’ possibile visualizzare le caratteristiche di questo prodotto e la sua relativa offerta a questo link diretto.

