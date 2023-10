Acer, leader del mercato italiano nel campo dell’istruzione, sarà presente alla seconda edizione siciliana della Fiera Didacta, che si terrà presso Sicilia Fiera a Misterbianco (CT) dal 12 al 14 ottobre. Durante questo evento, i visitatori avranno l’opportunità di esaminare da vicino i dispositivi Acer dedicati al settore dell’istruzione e partecipare a workshop in collaborazione con partner del settore scolastico.

Acer for Education è attiva nel settore dell’istruzione da molti anni e offre una vasta gamma di soluzioni per la creazione di classi digitali innovative. Queste soluzioni includono dispositivi con prestazioni elevate, flessibilità, robustezza e una lunga durata della batteria. Inoltre, sono progettati con un forte impegno per la sostenibilità, utilizzando materiali plastici riciclati e rispettando l’ambiente.

“Grazie ai fondi del PNRR, le scuole stanno attualmente adottando sempre più strumenti tecnologici in grado di rivoluzionare il processo di apprendimento, insegnamento e inclusione scolastica. La nostra partecipazione alla seconda edizione siciliana di Didacta ci permette di entrare in contatto con insegnanti e studenti per comprendere le loro nuove esigenze e specificità nell’ambito della Scuola 4.0, al fine di proporre soluzioni tecnologiche adeguate per facilitare la transizione digitale.” Alessandro Barbesta, Head of Sales & Marketing Commercial & Education di Acer Italia

Durante Didacta, Acer presenterà dispositivi che consentono di trasformare le aule tradizionali in ambienti di apprendimento innovativi e laboratori per le future professioni digitali. Gli insegnanti e gli studenti avranno la possibilità di scegliere tra vari prodotti, tra cui i notebook della serie TravelMate B3 e Spin B3 per l’ambiente Windows, ideali per le scuole primarie grazie alla loro robustezza e resistenza.

Inoltre, saranno disponibili i laptop TravelMate della serie P2, perfetti per gli insegnanti. Per quanto riguarda Chrome OS, saranno esposti i Chromebook 314 e i convertibili Chromebook Spin 511 e 512, noti per avviarsi rapidamente, essere user-friendly, resistenti e dotati di importanti funzioni di sicurezza per le scuole.

Un’area speciale dello stand Acer sarà dedicata ai potenti e innovativi dispositivi Predator, il marchio dell’azienda dedicato al gaming. I videogiochi hanno un grande potenziale anche nell’ambito dell’istruzione e, se utilizzati in modo appropriato dagli insegnanti per integrare i programmi scolastici, possono rendere l’apprendimento più coinvolgente e costruttivo, migliorare l’attenzione degli studenti e promuovere lo sviluppo di abilità come la collaborazione, la risoluzione dei problemi e il pensiero critico, garantendo un approccio innovativo all’apprendimento STEM.

Per rendere l’insegnamento sempre più coinvolgente e inclusivo, Acer presenterà anche la tecnologia SpatialLabs, che consente agli studenti di sperimentare un’esperienza 3D senza l’uso di visori. Questa tecnologia, pensata per supportare gli insegnanti in questa nuova era digitale, offre agli studenti la possibilità di apprendere in modo immersivo e coinvolgente contenuti didattici ed educativi in 3D.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!