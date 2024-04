OPPO continua la sua collaborazione come partner ufficiale della UEFA Champions League ed ora porta gli appassionati di sport e tecnologia al centro dell’azione con una nuova promozione senza precedenti.

Da oggi, 15 aprile, fino al 12 maggio, gli utenti avranno l’opportunità straordinaria di vivere un’esperienza unica grazie alla promozione esclusiva “#Whatashot Promo” disponibile esclusivamente su OPPO Store.

La Promo OPPO

Acquistando uno smartphone OPPO su OPPO Store, gli utenti avranno la straordinaria possibilità di vincere i biglietti per la finale di UEFA Champions League a Londra, accompagnati da una leggenda del calcio italiano, Claudio Marchisio. Si tratta di un’opportunità unica per immergersi nell’atmosfera travolgente di una delle competizioni sportive più prestigiose al mondo, accanto a una vera icona del calcio.

OPPO RENO 11F

Ma le sorprese non finiscono qui: coloro che opteranno per l’acquisto dell’OPPO Reno11 F godranno di vantaggi aggiuntivi. Avranno infatti l’opportunità di acquistare, a prezzo scontato, un Caricatore da 33W e una cover, aggiungendo un tocco di stile e funzionalità al proprio smartphone OPPO. Ma non è tutto: l’acquisto dell’OPPO Reno11 F darà automaticamente la possibilità di partecipare all’estrazione per vincere i biglietti per la finale di UEFA Champions League a Londra.

L’OPPO Reno11 F 5G si presenta come la scelta perfetta per chi cerca uno smartphone che unisca design raffinato e prestazioni all’avanguardia. Con uno spessore di soli 7,54 mm e un peso di 177 g, il Reno11 F è sottile e leggero, garantendo comfort anche durante lunghi periodi di utilizzo. Le sue varianti di colore, Ocean Blue e Palm Green, impreziosiscono il dispositivo con tonalità accattivanti e rifiniture esclusive.

Equipaggiato con una Ultra-Clear Triple Camera da 64MP e la modalità Notte di OPPO, l’OPPO Reno11 F assicura scatti straordinari in qualsiasi condizione di luce, mentre il Portrait Expert Engine cattura immagini eleganti e raffinate. Inoltre, la possibilità di registrare video Ultra-Clear in 4K lo rende l’alleato ideale per immortalare ogni momento della finale UEFA Champions League.

Per non perdere l’opportunità di unirsi a OPPO e Claudio Marchisio in questa straordinaria esperienza, visita la pagina dedicata su OPPO Store.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!