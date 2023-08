Xiaomi, il rinomato gigante tecnologico, ha dato il via al tanto atteso concorso Xiaomi International Theme 2023, dimostrando ancora una volta il suo impegno nell’innovazione e nell’interazione con la sua vasta base di utenti globali. Organizzato per il secondo anno consecutivo dall’International Internet Business Department (IIB) di Xiaomi, questo concorso si pone l’ambizioso obiettivo di coinvolgere designer provenienti da diverse regioni del mondo in cui opera Xiaomi, al fine di creare temi unici che riflettano design e simboli locali. Questi temi personalizzati saranno poi resi disponibili agli utenti Xiaomi sparsi in tutto il globo.

“La localizzazione dei contenuti è sempre stata uno dei nostri principi chiave nella strategia di espansione a livello globale. In IIB crediamo che l’approccio migliore per fornire servizi internet di alta qualità ai nostri utenti sia quello di avvicinarsi a loro, capirli e connettersi veramente. L’International Theme Competition è una campagna di branding fondamentale per l’attività internazionale di Xiaomi sull’online, che trasmette il nostro impegno nel creare una MIUI personalizzata e piacevole per tutti”, ha affermato con entusiasmo Chan Liu, General Manager dell’International Internet Business Dept. di Xiaomi.

Il concorso non solo rappresenta un’opportunità eccezionale per i talentuosi designer, ma è anche una testimonianza della filosofia di Xiaomi che pone i designer al centro della creazione di temi e contenuti per la sua popolare app Themes, una delle applicazioni MIUI più amate da milioni di utenti in tutto il mondo. Charlie Cheng, Head of Core Applications presso l’International Internet Business Dept. di Xiaomi, ha sottolineato l’importanza dei designer per il successo dell’app, incoraggiando chiunque, indipendentemente dalla provenienza o dall’esperienza professionale, a partecipare al concorso e dimostrare la propria creatività. Con l’introduzione di nuovi strumenti di progettazione intuitivi e facili da usare, il team di Xiaomi ha reso il processo di creazione dei temi più accessibile che mai.

L’entusiasmo e il talento dei designer che animano la Xiaomi Community sono stati messi in luce attraverso una serie di video emozionanti, pubblicati insieme all’annuncio del concorso. Ogni video racconta la storia di un designer di Xiaomi Themes, svelando il loro background unico e la passione che li ha spinti a contribuire alla crescita della comunità. Dalle creazioni di Manolo, il creativo italiano il cui tema in bianco e nero ha riscosso un successo travolgente con oltre 20 milioni di download, all’artista colombiana Matiba, che ha abbracciato la sua cultura tradizionale per creare vivaci sfondi per smartphone in occasione del Carnevale di Barranquilla, la varietà e la ricchezza delle esperienze dei designer sono state celebrate con entusiasmo.

Con il concorso aperto dal 28 luglio al 1° novembre, i partecipanti hanno l’opportunità di sperimentare l’emozione di vedere i loro temi essere scaricati da utenti di tutto il mondo. Gli esperti inizieranno poi la revisione e le votazioni il 1° novembre, che si protrarranno fino al 28 dicembre, culminando nella premiazione dei progetti vincitori e nella consegna di premi entusiasmanti. Per il designer più talentuoso, un premio in denaro di 13.000USD rappresenta la meritata ricompensa per l’impegno e la creatività dimostrata nel concorso.

La possibilità di personalizzare i propri dispositivi Xiaomi è stata sempre una delle caratteristiche distintive dell’azienda e i temi MIUI giocano un ruolo di prim’ordine in questo aspetto. Ogni giorno, migliaia di nuovi temi creati da talentuosi professionisti e appassionati fan vengono caricati, offrendo agli utenti di MIUI l’opportunità di esprimersi attraverso sfondi, icone e altri elementi personalizzati. Questo non solo migliora l’esperienza utente, ma riflette anche l’approccio unico di Xiaomi nel coinvolgere e valorizzare la sua comunità globale.

Per chiunque sia interessato a partecipare a questa entusiasmante competizione, basta visitare il sito ufficiale .

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!