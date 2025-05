Per la prima volta in quasi vent’anni, Alienware introduce una nuova classe di laptop: Aurora, pensata per offrire versatilità sia nel gaming che nel lavoro quotidiano. Il lancio inaugura una nuova semplificazione della gamma Alienware, che ora si divide in due linee principali:

Area-51 : la punta di diamante per chi cerca il massimo delle prestazioni e delle funzionalità premium.

: la punta di diamante per chi cerca il massimo delle prestazioni e delle funzionalità premium. Aurora: alte prestazioni e versatilità in un design raffinato e più compatto.

Design compatto, prestazioni al top

I nuovi laptop Aurora combinano innovazioni ergonomiche e avanzate soluzioni termiche. Grazie all’eliminazione del classico ripiano posteriore e all’introduzione del sistema Cryo-Chamber, l’ingresso d’aria è ottimizzato mentre il calore viene espulso tramite quattro bocchette, tre tubi in rame e due ventole ultrasottili.

Il display da 16 pollici QHD+ offre immagini nitide e reattive: frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, luminosità di 500 nit e supporto a NVIDIA G-SYNC. Perfetto per il gaming competitivo e l’intrattenimento ad altissima qualità.

Torna anche la modalità Stealth: con un tocco (F7), la retroilluminazione si trasforma in bianco neutro e il sistema passa in modalità Quiet, ideale per ambienti come biblioteche, bar e aule studio.

Pensati per il comfort quotidiano

Alienware ha progettato Aurora non solo per il gaming, ma anche per un utilizzo confortevole ogni giorno:

Linee fluide per una migliore presa.

Poggiapolsi imbottito per scrivere più comodamente.

Bordo frontale smussato per un’apertura semplice con una mano.

Porte I/O posteriori ottimizzate per una migliore gestione dei cavi.

Equipaggiati con GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30, 40 o 50, i nuovi Aurora offrono il massimo in termini di prestazioni grafiche, accelerazione AI con DLSS 4 e pieno supporto alla creatività tramite NVIDIA Studio. I laptop sono completati da processori Intel di ultima generazione e memorie ad alta velocità.

Due modelli disponibili

Alienware Aurora 16 : modello base, a partire da 1.099 euro (IVA inclusa) .

: modello base, a partire da . Alienware Aurora 16X: versione potenziata, a partire da 1.699 euro (IVA inclusa).

I nuovi Alienware Aurora saranno disponibili in EMEA a partire dal 27 maggio 2025, con ulteriori modelli in arrivo.

