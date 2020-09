Giornata ricca di novità per Amazonche ha appena annunciato una valanga di novità tra cui un completo restyle di tutti i dispositivi Echo che sono ora giunti alla 4° versione con tantissime novità.

Infatti il design dei nuoviEchoedEcho Dotè stato completamente rinnovato dicendo addio al design cilindrico ma implementando ora un nuovo design sferico.

Amazon Echo di 4ª generazione

Il nuovoEcho di 4ª generazione ha ora un design completamente sferico e alla sua base è inserita la tipica bar con i led dei dispositivi con Alexa.

Buona parte della superficie è rivestita dalla finitura intessuto, proprio come avveniva sulla parte laterale dei modelli precedenti.

Oltre al restyle estetico c’è anche un nuovo hardware infatti il comparto audio è ora affidato ad un woofer da 75 mm e due tweeter da 20 mm, per un suono stereo Dolby che promette di essere molto più pulito e dinamico rispetto alla scorsa generazione.

Troviamo anche il riconoscimento automatico dell’ acusticadella stanza, in modo da ottimizzare il suono a seconda della posizione in cui si trova, ed è stata aggiunta la funzione per spegnere la sveglia con un tocco sulla parte alta di Echo senza dover necessariamente parlare con Alexa. Molto comodo sopratutto se lo teniamo vicino al Letto.

Nei nuovi Echo è presente anche un modulo dedicato al riconoscimento della voce, chiamato AZ1 Neural Edge che permetterà di elaborare in locale i comandi dell’utente tramite rete neurale quindi Alexa potrà continuare ad interagire senza connessione internet e i tempi di risposta saranno inferiori.

Sono stati aggiunti il supporto al Bluetooth LE e la compatibilità col protocollo Zigbee, che ora si integra nel nuovo hub per la smart home a fianco di Amazon Sidewalk, il protocollo proprietario di Amazon.

Amazon Echo Dot di 4ª generazione

Così come il fratello maggiore, i nuovi Echo Dot sono ora a forma sferica e presentano un’estetica praticamente identica: l’unica vera differenza sta nelle dimensioni più contenute e nella potenza dello speaker, che sono entrambe inferiori rispetto ad Echo standard con un altoparlante di 41 mm per la precisione.

I nuovi Echo Dot hanno lo stesso hardware interno di Echo compreso il chip proprietario per il riconoscimento offline dei contenuti.

Sono però disponibili in 3 diverse varianti

Echo Dot Standard

Echo Dot con orologio

Echo Dot Kids Edition

Purtroppo però al momento la Kids Edition sarà disponibile solo per il mercato americano. Questa particolare versione integra una funzionalità che riconosce in automatico la voce dei bambini e attiva la modalità bambino di Alexa.

Echo Dot (4ª gen) | Antracite

Echo Dot (4ª gen) | Bianco ghiaccio

Echo Dot (4ª gen) | Ceruleo

Echo Dot (4ª gen) con orologio | Bianco ghiaccio

Echo Dot (4ª gen) con orologio | Ceruleo

Uscita e prezzi

I nuovi Amazon Echo e Echo Dot di 4ª generazionesono già disponibili in preordineper l’Italia a partire dal 24 Settembre con spedizioni previste per il 22 ottobre 2020. Le colorazioni disponibili sono bianco ghiaccio,antracite,ceruleo. Attenzione perché il Dot con orologio non ha la colorazione antracite mentre l’edizione KIDZ al momento non è prevista per l’Italia.

Il costo delle tante varianti di Echo e Echo Dotper il mercato italiano è il seguente: