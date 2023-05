OPPO ha annunciato che il suo OPPO FInd N2 Flip, il primo pieghevole a conchiglia dell’azienda, sarà uno dei primi smartphone al mondo a ricevere il nuovo aggiornamento Google Android 14 Beta 1. Gli utenti possono provare la versione per sviluppatori di ColorOS costruita intorno alla prima beta di Android 14, sperimentando nuove funzionalità e API sul loro flip phone OPPO.

Peter Dohyung Lee, head of the flagship product line di OPPO ha dichiarato:

“OPPO Find N2 Flip fissa un nuovo standard per i nuovi smartphone flip. Per creare OPPO Find N2 Flip abbiamo unito ingegneria, innovazione leader del settore ad un design intuitivo. In collaborazione con Google, OPPO ha recentemente introdotto la funzione Speech-to-Text nel display esterno interattivo di OPPO Find N2 Flip. Inoltre, con Android 14, continueremo a portare gli smartphone foldable a nuovi livelli, combinando hardware all’avanguardia con un software senza eguali”.

Le novità di Android 14

La nuova versione di Android 14 offre interfacce utente di sistema più intuitive, come il tasto per tornare indietro a metà display e un foglio di condivisione del sistema perfezionato.

Aggiunge inoltre diversi aggiornamenti per migliorare la produttività, le prestazioni, la privacy, la sicurezza e la personalizzazione dell’utente.

Proprio per rafforzare la privacy degli utenti, il sistema consente alle app di limitare la visibilità di determinate schermate solo ai servizi di accessibilità. Oggi i dispositivi pieghevoli offrono l‘opportunità di creare applicazioni innovative. Gli sviluppatori sono inoltre incoraggiati a utilizzare le API Android, gli strumenti e le risorse messe a disposizione da Google per realizzare applicazioni progettate per schermi grandi e piccoli.

L’aggiornamento Android 14 Beta 1 sarà disponibile per OPPO Find N2 Flip, lo smartphone presentato lo scorso febbraio e che abbiamo recensito di recente qui.

È possibile ora scaricare la versione per sviluppatori di ColorOS, basata su Android 14 Beta 1 a questo link, e, nel corso dell’anno, gli utenti globali di OPPO Find N2 Flip potranno godere della versione pubblica di ColorOS basata su Android 14 tramite l’apposito menù del pannello aggiornamenti di sistema di Find N2 Flip.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!