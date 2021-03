HUAWEI AppGallery si arricchisce ulteriormente oggi con l’arrivo ufficiale dell’app Intesa san Paolo per tutti i dispositivi HUAWEI dotati di HMS ( HUAWEI Mobile Services ) tra cuiHUAWEIMate 40 Pro,HUAWEIP smart 2021eHUAWEIP40 Series.

Ricordiamo che HuaweiAppGallery è disponibile sui recenti smartphone HUAWEI dotati di Huawei Mobile Services ed è uno store attivo in oltre 170 Paesi e oggi il terzo più grande al mondo, vedeoltre120.000 app integrate con HMS Coree384.4 miliardidi downloadraggiunti nel 2020.

Con l’app Intesa Sanpaolo Mobile gli utenti potranno avere il pieno controllo delle proprie finanze, potendo gestire i propri conti e le proprie carte.

Inoltre è possibile consultare i rendiconti bancari e gestire le spese con bonifici, ricariche, pagamenti di bollettini e molto altro, nonché controllare gli acquisti di carte di credito, debito e prepagate associate al conto corrente e configurarne le opzioni e i limiti di utilizzo.

Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia commenta così l’arrivo dell’APP Intesa San Paolo su APPGALLERY:

“Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere Intesa Sanpaolo tra i partner di Huawei AppGallery. Ciò rappresenta un importante traguardo nella realizzazione di un sistema sempre più a misura di utente che conta un numero di applicazioni in costante crescita, soprattutto tra quelle ormai necessarie nella vita di tutti i giorni, come l’app bancaria Intesa Sanpaolo Mobile, utile per tenere sotto controllo le proprie spese e gestire pagamenti ovunque ci si trovi e in totale sicurezza. L’arrivo di Intesa Sanpaolo Mobile tra le app di gestione bancaria e finanziaria su AppGallery è un tassello cruciale nella crescita del nostro store di applicazioni, ormai punto di riferimento nel mercato, e testimonia il constante impegno di Huawei nel garantire la miglior esperienza d’uso su tutti i device dotati dei Huawei Mobile Services.”

Ovviamente per poter utilizzare l’app è necessario avere un conto corrente Intesa Sanpaolo e, dopo aver attivato il contratto My Key per l’accesso ai canali digitali, da filiale oppure online, è sufficiente scaricare e attivare l’app su HUAWEI AppGallery o tramite HUAWEI Petal Search.

