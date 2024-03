OPPO ha ufficialmente svelato oggi in Italia il nuovo OPPO Reno11 F 5G, caratterizzato da un design vivace e accattivante, una telecamera Ultra-Clear Triple da 64MP e un display AMOLED Borderless da 120Hz, questo dispositivo incarna l’equilibrio perfetto tra innovazione estetica ed esperienze smart.

“Il design sottile e leggero di Reno11 F 5G si distingue per la sua personalità unica, mentre il suo straordinario schermo immersivo, unito ad esperienze smart, lo rendono un device estremamente piacevole da utilizzare. Streaming, fotografia, navigazione diventano esperienze ancora più appaganti grazie a questo compagno resistente, che dura tutto il giorno e si ricarica rapidamente” – dichiara Billy Zhang, President of Overseas MKT, Sales and Services, OPPO.

Design Magnetic Particle e schermo Borderless

Con uno spessore di soli 7,54 mm e un peso di 177 g, il Reno11 F 5G è incredibilmente sottile e leggero, garantendo un comfort senza pari durante lunghi periodi di utilizzo per messaggistica, gaming o visione di contenuti.

La colorazione Ocean Blue del Reno11 F 5G risplende di toni azzurri e bianchi, vantando il nuovo Magnetic Particle Design di OPPO, caratterizzato da onde scintillanti e una finitura vitrea.

Nella colorazione Palm Green, il Reno11 F 5G mostra tonalità smeraldo e verde con sottili scintille, realizzate tramite l’esclusivo processo OPPO Glow, che incide microscopici cristalli scintillanti per una finitura che non solo brilla, ma risulta anche delicata e uniforme al tatto.

Inoltre, il dispositivo si distingue ulteriormente per la fotocamera Sunshine Ring, che oltre a un aspetto unico, cattura eccezionalmente la luce e resiste alle gocce d’acqua.

Quando si accende il dispositivo, lo schermo AMOLED Borderless 120Hz del Reno11 F 5G emerge con la sua dimensione di 6,7″ e la tecnologia di visualizzazione vibrante. Il bordo ultra sottile di 1,47 mm su entrambi i lati del display offre un’esperienza quasi a schermo intero, con un rapporto schermo-corpo del 93,4% per una visione immersiva leader del settore.

La brillantezza dello schermo AMOLED a 10 bit del Reno11 F 5G si distingue per la sua alta qualità, mostrando oltre 1 miliardo di colori per restituire sfumature naturali. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz consente di scorrere facilmente i feed dei social network, mentre il dimming PWM a 2160 Hz al di sotto dei 90 nit garantisce un’esperienza visiva confortevole.

Grazie alla sua Ultra-Clear Triple Camera da 64MP e alla registrazione in 4K, il Reno11 F 5G è perfetto per catturare contenuti ricchi di dettagli. .

La vera protagonista è la Ultra-Clear Main Camera da 64MP, che garantisce scatti nitidi e dettagliati. Con la modalità Notte di OPPO e l’obiettivo grandangolare da 25 mm, questa fotocamera si dimostra uno strumento versatile e affidabile in qualsiasi condizione di illuminazione. Il Reno11 F 5G è anche perfetto per catturare panorami più ampi grazie alla fotocamera ultra-wide da 8MP, che offre un campo visivo di 112°.

Il Reno11 F 5G ha già equipaggiata la ColorOS 14, che garantisce un’esperienza straordinaria. Il sistema di calcolo di nuova generazione di ColorOS 14, Trinity Engine, garantisce prestazioni veloci e fluide. La vitalizzazione della ROM può risparmiare fino a 23GB di spazio extra su un Reno11 F 5G da 256GB, o 11GB su un Reno11 F 5G da 128GB, comprimendo i dati inutilizzati e rimuovendo i file duplicati.

Alimentato da un chipset Mediatek Dimensity 7050 a 6nm e con una RAM fino a 8 GB e ulteriori 8 GB disponibili tramite RAM Expansion, il Reno11 F 5G gestisce senza problemi molteplici app contemporaneamente, senza dover chiudere quelle in background. Con 128 GB o 256 GB di memoria integrata e la possibilità di espansione fino a 2 TB tramite scheda microSD, il Reno11 F 5G diventa il compagno ideale per viaggiare, offrendo una vasta gamma di film e giochi offline a disposizione.

La potente e duratura batteria da 5000 mAh del Reno11 F 5G consente di affrontare senza problemi una giornata piena di attività. Grazie alla tecnologia avanzata della batteria, l’autonomia rimane notevole anche dopo quattro anni di utilizzo quotidiano. Quando è necessario ricaricare lo smartphone velocemente, con la ricarica rapida SUPERVOOC™ da 67W, il Reno11 F 5G può caricarsi al 30% in soli 10 minuti e raggiungere il 100% in 48 minuti.

OPPO e NABA insieme per valorizzare l’espressione artistica delle nuove generazioni di talenti

In occasione del lancio del Reno11 F, OPPO si impegna a valorizzare l’espressione artistica attraverso una collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, coinvolgendo gli studenti del terzo anno di Graphic Design & Art Direction. Attraverso questo progetto, gli studenti avranno l’opportunità di esplorare la propria creatività utilizzando il potenziale fotografico del Reno11 F e partecipando al concorso. Questa iniziativa si inserisce nell’impegno di OPPO nel sostenere attivamente i giovani talenti, offrendo loro supporto nel percorso artistico e professionale e incoraggiandoli a partecipare all’OPPO Imagine IF Photography Awards 2024, un concorso globale di fotografia mobile che celebra l’immaginazione e la creatività. Il concorso OPPO Imagine IF Photography Awards 2024 è aperto alle candidature fino alle 24:00 UTC+8 del 28 luglio 2024.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ufficiale dell’evento all’indirizzo https://www.oppo.com/it/imagine-if/.

Prezzi e disponibilità

OPPO Reno11 F 5G sarà disponibile per il pre-ordine esclusivamente su OPPO Store dal 20 marzo al 1° aprile al prezzo di 369,99€. Durante questo periodo di pre-ordine, i clienti avranno l’opportunità di beneficiare di un bundle promozionale che include gli auricolari Enco Free2i, OPPO Band2, un caricabatterie, una cover e una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno.

Inoltre, a partire dal 2 aprile fino al 14 aprile, sarà attiva la promo nazionale attraverso tutti i canali di vendita. I clienti potranno usufruire di una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno, semplicemente caricando il proprio scontrino d’acquisto sulla pagina OPPO promo. Per coloro che effettueranno l’acquisto tramite OPPO Store durante lo stesso periodo, sarà disponibile anche una cover in aggiunta a una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno.

