ASUS ha svelato oggi il suo ultimo notebook, lo Zenbook 14 OLED (UX3405), un portatile ultracompatto dal design premium che si inserisce con stile nella prestigiosa serie Zenbook Classic.

L’elegante Zenbook 14 OLED è il nuovo membro della famiglia Intel® Evo™ Edition, portando raffinatezza e prestazioni a nuovi livelli. Caratterizzato da una batteria potenziata da 75 Wh per una durata prolungata, un processore Intel® Core™ Ultra 9 di alto livello e la grafica Intel Arc, offre una connettività impeccabile con porte I/O essenziali, tra cui due Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI® 2.1 (TMDS) e un jack audio da 3,5 mm.

Un’esperienza audiovisiva coinvolgente è garantita dallo splendido touchscreen ASUS Lumina OLED 3K a 120 Hz e dagli altoparlanti super-lineari di nuova generazione. Il design user-friendly incorpora un login con riconoscimento biometrico, una fotocamera IR FHD con otturatore fisico per la privacy e una tastiera silenziosa ASUS ErgoSense.

Il nuovo design si impegna per la sostenibilità, utilizzando ampiamente materiali riciclati per il portatile e il suo imballaggio, mentre i test di durabilità militare statunitensi garantiscono la massima resistenza del dispositivo.

Il Zenbook 14 OLED offre mobilità senza compromessi con uno chassis elegante, leggero e robusto interamente in metallo. Con uno spessore di soli 14,9 mm e un peso di 1,2 kg, il design compatto è migliorato del 10% rispetto alla generazione precedente. La batteria appositamente progettata supporta fino al 20% di cicli di ricarica in più, massimizzando la durata del portatile. Offre fino a 15 ore di funzionamento senza spina, e la ricarica USB-C Easy Charge semplifica la vita degli utenti.

Performance Premium

Il Zenbook 14 OLED è un laptop Intel Evo Edition, con processori Intel Core Ultra e grafica Intel Arc integrata. Questi processori offrono esperienze AI avanzate, grafica immersiva e un’elaborazione ad alte prestazioni e basso consumo. Inoltre, con l’archiviazione SSD ultraveloce fino a 1 TB, RAM da 32 GB e WiFi 6E (802.11ax), gli utenti avranno prestazioni senza compromessi.

Il display 3K ASUS Lumina OLED a 120 Hz offre un’esperienza visiva straordinaria, con luminosità fino a 600 nit, rapporto di aspetto 16:10 e rapporto schermo/corpo dell’87%. La sincronizzazione adattiva regola automaticamente la frequenza di aggiornamento per una visione sempre fluida.

User Experience Unica

Progettato per migliorare lo stile di vita mobile degli utenti, il Zenbook 14 OLED offre un suono potente e cristallino grazie agli altoparlanti super-lineari, all’amplificatore intelligente e all’ASUS Audio Booster nel sistema audio certificato Harman Kardon. La tastiera silenziosa ASUS ErgoSense riduce al minimo le distrazioni acustiche, offrendo un’esperienza di digitazione confortevole.

Per garantire la privacy, la fotocamera FHD IR è dotata di un otturatore fisico e offre una videoconferenza di alta qualità con cancellazione del rumore AI e miglioramenti video integrati.

Prezzi e Disponibilità

Il Zenbook 14 OLED (UX3405) sarà disponibile dall’ultima settimana di dicembre su ASUS eshop e da gennaio presso Unieuro a un prezzo consigliato al pubblico di 1.399 € con configurazione Intel Core Ultra 7, 16GB di RAM e SSD da 1TB. Per ulteriori dettagli, contattare il rappresentante ASUS di riferimento.

