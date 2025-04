In occasione del trentesimo anniversario dalla nascita delle sue prime schede grafiche, ASUS Republic of Gamers (ROG) si spinge oltre i confini dell’estetica e delle prestazioni, siglando una partnership d’eccezione con Bethesda e id Software per celebrare il ritorno di uno dei franchise più iconici del PC gaming: DOOM. Il risultato? La ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition, un’edizione limitata che unisce l’arsenale tecnologico NVIDIA all’estetica cruda e potente del DOOM Slayer.

Un bundle pensato per i collezionisti e gli appassionati

A rendere ancora più golosa questa scheda grafica non è soltanto il design ispirato al protagonista del nuovo capitolo DOOM: The Dark Ages, ma anche un bundle esclusivo disponibile unicamente sul Bethesda Gear Store. Oltre alla GPU – caratterizzata da un backplate che ritrae l’iconico DOOM Slayer e da ventole verdi che richiamano la Shield Saw – nel pacchetto troverete:

Una T-shirt celebrativa in taglia M, L o XL

Un tappetino per mouse di grandi dimensioni, con artwork dedicato

La replica fisica della keycard gialla presente nel gioco

Una skin digitale esclusiva “ROG DOOM Slayer Legionary”

In opzione, la Premium Edition di DOOM: The Dark Ages

Questa formula “all-in-one” punta a soddisfare sia i videogiocatori più esigenti – pronti a spremere ogni fotogramma di ray tracing e DLSS 4 – sia i collezionisti che cercano un pezzo da esposizione per valorizzare il proprio rig.

Prestazioni da battaglia epica

Sotto la livrea verde e oro, la ROG Astral GeForce RTX 5080 monta 16 GB di memoria GDDR7 e si avvale di un robusto sistema di alimentazione a otto fasi, capace di erogare potenza costante anche sotto carico. Il raffreddamento è affidato a un design interno all’avanguardia: camera di vapore brevettata, pad termico a cambiamento di fase e dissipatore ad alta densità, coadiuvati da ben quattro ventole Axial-tech. Il risultato è una temperatura sempre sotto controllo, perfetta per sessioni intense su monitor 4K ad alta frequenza di aggiornamento.

Quando questa GPU incontra DOOM: The Dark Ages, l’effetto “stand and fight” – la nuova filosofia di combattimento della saga – si esalta grazie al supporto nativo di ray tracing di idTech 8 e alle potenzialità del DLSS 4 con Multi Frame Generation. L’algoritmo basato su intelligenza artificiale garantisce un incremento degli FPS fino al 60 % rispetto al rendering tradizionale, mantenendo dettagli e nitidezza ai massimi livelli.

DOOM: The Dark Ages, il capitolo definitivo

Prequel dei fortunati DOOM (2016) e DOOM Eternal, The Dark Ages riporta il DOOM Slayer alle origini della sua leggenda, in un’ambientazione medievale rivisitata con la consueta brutalità e una colonna sonora inedita. La partnership con ASUS ROG non è un semplice accordo di licensing, ma un vero lavoro di co-design: il team di id Software ha fornito linee guida sul tema, sui contrasti cromatici e sulle iconografie (sentinelle, rune, sawblade), assicurandosi che la GPU fungesse da perfetta estensione visiva del gioco.

Disponibilità e prezzi

La ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition sarà ordinabile in pre-ordine da oggi, 28 aprile 2025, esclusivamente sul Bethesda Gear Store. Il prezzo di listino, comprensivo del bundle base (scheda, T-shirt, tappetino, keycard e skin digitale), è fissato a 1.399 €, con la possibilità di aggiungere la Premium Edition del gioco a un costo scontato.

Con questa operazione ASUS ROG non festeggia solo un anniversario, ma rilancia il concetto di scheda grafica come oggetto di design e performance. Non si tratta più solo di silicio e ventole: è un’occasione per vestire il proprio PC con un pezzo di leggenda, costruito per affrontare ogni battaglia… digitale e non.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!