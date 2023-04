La fiera Computex 2023 si terrà dal 30 maggio al 2 giugno, dalle 9:30 alle 17:30, presso la Taipei Nangang Exhibition Hall 1, 4F. Lo stand ASUS sarà situato al numero M0510 e lo stand ROG al numero M0810.

Dopo tre anni,ASUS e ROG tornano entrambi al Computex con uno stand fisico per presentare i loro ultimi prodotti e soluzioni sostenibili.

ASUS ha una lunga storia di innovazione e sostenibilità e si impegna a ridurre l’impatto ambientale in tutte le attività che intraprende. Presso lo stand ASUS, i visitatori potranno esplorare i più recenti prodotti consumer, gaming, creator e commerciali dell’azienda. In particolare, verranno presentate le ultime soluzioni commercial e consumer di ASUS, che integrano tecnologie all’avanguardia con pratiche sostenibili.

Lo stand ROG offrirà un’esperienza di gioco senza precedenti a giocatori di tutti i livelli, presentando una gamma di periferiche di livello esports, laptop, componenti per PC DIY, schede madri, schede grafiche, monitor, telefoni e molto altro ancora. ROG supporta tutti, dal giocatore occasionale al concorrente di livello professionale, con una selezione di alto livello di attrezzature da gioco che sarà possibile testare durante la fiera. Tra i punti salienti dello stand ci sarà l’innovativo ROG Ally, la prima console portatile da gioco di ROG.

Il Computex, che si tiene ogni anno a Taipei, Taiwan, è una delle più grandi e influenti esposizioni tecnologiche del mondo, in grado di attirare migliaia di visitatori. Questo rinomato evento è una piattaforma per le ultime e più grandi innovazioni tecnologiche, con i brand più importanti che presentano i loro prodotti e concept più recenti. Dall’hardware all’avanguardia al software rivoluzionario, il Computex è un evento imperdibile per gli appassionati di tecnologia, i professionisti e i media.

