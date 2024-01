Il periodo delle festività è giunto al termine e gli studenti stanno facendo il loro ritorno dalle vacanze invernali, pronti per riprendere il percorso scolastico. Per l’occasione OPPO cipresenta una gamma di dispositivi ideali per soddisfare le diverse esigenze legate allo studio.

Dagli innovativi auricolari OPPO Enco Air3 Pro al versatile tablet OPPO Pad2, fino agli smartphone Reno10 e Reno10 Pro.

Ogni studente ha il proprio stile di studio e rituali prima degli esami, e in questo contesto eterogeneo, OPPO emerge come il compagno perfetto, offrendo dispositivi in grado di adattarsi a diverse necessità.Gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro sono l’ideale per chi predilige lo studio nel silenzio assoluto, grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) che si adatta all’ambiente, perfetti per massima concentrazione. Per chi ama studiare con musica in sottofondo, l’algoritmo di cancellazione del rumore AI consente di isolare la melodia dagli ambienti circostanti.Questi auricolari consentono la connessione a due dispositivi contemporaneamente, facilitando il passaggio da un dispositivo all’altro.

Grazie a un’autonomia di 7 ore e una custodia che offre fino a 30 ore di autonomia, OPPO Enco Air3 Pro elimina preoccupazioni legate alla durata della batteria.Il design compatto rende gli auricolari facili da trasportare ovunque, ideali per essere riposti in zaini, borse o pochette.Il tablet OPPO Pad2 offre uno strumento ottimale per lo studio con il suo display 7:5, ideale per lunghe sessioni di lettura e studio confortevole. La modalità split-screen facilita la gestione di diverse pagine contemporaneamente, rendendo più efficiente il passaggio tra appunti, libri digitali e video.

OPPO Pad2 supporta la connessione automatica tra il tablet e gli smartphone con lo stesso account OPPO, agevolando l’interazione multi-dispositivo per la visualizzazione e modifica in tempo reale di file.Per aumentare la produttività, OPPO presenta accessori avanzati come la tastiera OPPO Pad2 Smart Touchpad Keyboard e la OPPO Pencil, indispensabili per prendere appunti in modo intuitivo.Nonostante le molteplici funzioni, OPPO Pad2 è progettato sottile e leggero, con uno spessore di soli 6,54 mm e un peso di 552 g, per essere facilmente trasportato ovunque.

La serie Reno 10

Per quanto riguarda gli smartphone, OPPO Reno10 e Reno10 Pro offrono prestazioni elevate e fluidità senza precedenti. Con la ricarica rapida SUPERVOOC, il Battery Health Engine e il chip di gestione dell’alimentazione SUPERVOOC S4, la ricarica completa del Reno10 Pro richiede solo circa 28 minuti.

Gli studenti possono utilizzare applicazioni pesanti senza preoccuparsi del surriscaldamento, grazie al sistema di raffreddamento ultra-conduttivo. La tecnologia OPPO RAM Expansion consente di convertire temporaneamente lo spazio ROM inutilizzato in un massimo di 12GB di RAM, garantendo la gestione fluida di più app contemporaneamente.

Potete trovare tutti i prodotti OPPO elencati su Amazon o su Oppostore.it.

