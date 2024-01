Di recente abbiamo visto le novità tecnologiche di Bluetti al CES di Las Vegas come la tecnologia Solar Swap e il frigo 3 in 1. Tuttavia oggi vogliamo segnalarvi l’iniziativa LAAF ( Lighting An African Family) con la quale l’azienda sta portando energia rinnovabile e diverse case e scuole dell’Africa.

Non è un segreto che L’Africa sia il continente più povero di energia elettrica: oltre un miliardo di persone non ha accesso alla corrente e il consumo pro capite è di soli 180 kWh, contro i 14.000 kWh degli USA e i 7.500 kWh dell’Europa. Questa situazione limita lo sviluppo economico e sociale del continente, causando anche gravi problemi sanitari e ambientali.

Il portavoce di Bluetti ha infatti dichiarato:

“L’accesso all’energia è fondamentale per la crescita inclusiva e la riduzione delle disuguaglianze Per questo ci impegniamo a portare energia rinnovabile, off-grid e autoprodotta nelle case e nelle strutture in Africa: vogliamo rendere autosufficienti quante più persone, famiglie e realtà possibili, perché l’energia è uno dei fattori chiave del cambiamento, creando opportunità per i bambini, i giovani e le donne sia nelle aree urbane che in quelle rurali più isolate”.

Per contrastare questa emergenza energetica, Bluetti, ha lanciato nel 2021 il LAAF Program (Lighting An African Family), un’iniziativa che mira a fornire migliaia di kit solari per l’autoproduzione e lo stoccaggio di energia a famiglie e strutture prive di illuminazione e alimentazione elettrica.

Il programma ha come obiettivo di garantire l’accesso all’elettricità a più persone possibili entro il 2026, promuovendo l’uso di fonti pulite e rinnovabili. Finora, il programma ha donato circa 2mila kit, composti da una power station e da un pannello solare, in 9 Paesi africani, tra cui Nigeria, Malawi, Tanzania, Namibia, Zimbabwe e Mozambico. Per il 2024, il programma prevede di donare altri 10mila kit. Chi acquista un generatore solare Bluetti AC300 o AC500 può contribuire al Project LAAF.

Nel 2023, il LAAF Program ha raggiunto anche gli studenti della scuola primaria Oke Odan Baptist di Yewa sud, nello Stato di Ogun, consegnando 20 kit per l’energia solare. Grazie a questi kit, la scuola ha ora una fornitura di corrente stabile e una connessione Internet affidabile, elementi essenziali per la didattica e per l’educazione dei bambini. Anche gli studenti dello Yaba College of Technology, in Nigeria, hanno ricevuto oltre 100 kit solari domestici BLUETTI PB-200.

Altri beneficiari del programma sono stati i 30 kit fotovoltaici domestici donati da Bluetti alla Croce Rossa del Malawi, in soccorso alla popolazione colpita dal ciclone Freddy, e i 100 solar home system consegnati a 100 famiglie che vivono nella regione del Kilimanjaro, a Moshi Town, in Tanzania.

Potete scoprire di più su Bluetti e sui loro prodotti sul sito ufficiale Bluetti.

