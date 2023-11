CD PROJEKT RED annuncia cheCyberpunk 2077: Ultimate Editionsarà disponibile dal 5 dicembre per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Il gioco include l’intera storia di un mercenario di nome V, combinandoCyberpunk 2077con la sua espansione spy-thrillerPhantom Liberty, nonché ogni aggiornamento finora rilasciato, e sarà disponibile sia in formato digitale che in versione retail in determinati mercati.

Questa nuova versione è il modo perfetto per provare l’intera storia di questo futuro oscuro. Contiene anche l’aggiornamento 2.0 gratuito, che ha modificato molti sistemi del gioco, introducendo gli alberi delle abilità dinamici, alcuni combattimenti con veicoli davvero adrenalinici e un’IA di nemici e polizia migliorata, oltre ad aggiungere nuove armi, veicoli e abiti. Il lancio è supportato da una nuova serie di gadget digitali disponibili come parte del programma “My Rewards” per tutti gli utenti registrati.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition presenterà ogni aggiornamento del gameplay e tutti i contenuti precedentemente rilasciati in un unico pacchetto – inclusa l’acclamata espansione spy-thriller Phantom Liberty! Le GPU e i laptop GeForce RTX Serie 40 offriranno la migliore esperienza di gioco di Cyberpunk con full ray-tracing, NVIDIA DLSS 3.5 con Ray Reconstruction e NVIDIA Reflex!

CD PROJECKT RED e NVIDIA porteranno il PC Gaming sunuovi livelli

CD PROJECKT RED e NVIDIA hanno lavorato a stretto contatto per rendereCyberpunk 2077un vero esempio di gaming tech e un caso di successo per il futuro del PC gaming.

Cyberpunk 2077: Ultimate Editionpresenta il pacchetto completo, che include ogni aggiornamento, add-on e oggetto di gioco che CD PROJEKT RED ha rilasciato. I giocatori da PC con schede grafiche GeForce RTX possono sperimentare tutti i contenuti diCyberpunk 2077: Ultimate Editioncon gli incredibili miglioramenti tecnici e grafici a cui NVIDIA e CD PROJEKT RED hanno collaborato pre e post release, tra cui:

Ray Tracing: Overdrive Mode– per una grafica di gioco avanzata, sostituisce l’illuminazione diCyberpunk 2077con il ray tracing completamente path-traced.

DLSS 3.5 – Ray Reconstruction– Un modello unificato basato sull’IA che migliora ulteriormente la fedeltà, l’immersione e la reattività alla luce.

DLSSFrame Generation e Super Resolution-un’innovazione rivoluzionaria nella grafica AI che moltiplica la performance.

NVIDIA Reflex– riduce il sistema di latenza per un gameplay più reattivo.

Tutti questi miglioramenti insieme alle ottimizzazioni dell’engine, le caratteristiche tecniche e gli aggiornamenti dei driverGame Ready diNVIDIA, garantiranno la migliore esperienza di gioco da PC conCyberpunk 2077: Ultimate Edition:prestazioni di classe, qualità dell’immagine ineguagliabile e un gameplay mozzafiato completamente ray-tracing che vi regalerà frame rate super performanti a impostazioni massime sulle schede grafiche della serie GeForce RTX 40. I giocatori possono anche scaricareCyberpunk 2077: Ultimate Editiondal Cloud per godere delle stesse tecnologie di chi possiede la serie GeForce RTX 40 suNVIDIA GeForce NOW Ultimate.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!