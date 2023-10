Nel mondo sempre più esigente della tecnologia, Dell presenta il tablet 7030 Rugged Extreme, un prodigio di ingegneria, risultato di anni di ricerca e sviluppo, e che si presenta come il tablet Windows da 10 pollici completamente rugged più leggero al mondo, con un peso inferiore a 1 chilogrammo, e un ecosistema di accessori senza rivali. Ma andiamo per gradi, perché questa meraviglia tecnologica merita una disamina approfondita.

Prestazioni, Sicurezza e Connettività Senza Confini

Il 7030 Rugged Extreme è il degno erede del predecessore, il Latitude 7230 Rugged Extreme Tablet da 12 pollici, ma con un formato più compatto che amplifica la sua portabilità. Questo tablet offre una gamma impressionante di caratteristiche che si adattano alle diverse esigenze degli utenti. La sua autonomia consente spostamenti per l’intera giornata, mentre il modello più grande è ideale per sessioni di lavoro più brevi o per le attività in fabbrica. Ad esempio, è possibile sfruttare la porta aggiuntiva e lo schermo più ampio del modello da 12 pollici per connettersi a macchinari, quindi passare agevolmente al tablet da 10 pollici per l’ispezione sulla linea di produzione.

Una soluzione innovativa è rappresentata dalla batteria: il 7030 Rugged Extreme è stato progettato con una doppia batteria sostituibile a caldo, in alternativa alla batteria interna da 36 Whr. Questo significa che gli utenti possono facilmente inserire due batterie aggiuntive per mantenere il tablet in funzione durante le attività sul campo.

Dimensioni Compatte, Durata Straordinaria e Sicurezza a Tutta Prova

Nonostante le sue dimensioni compatte, il 7030 Rugged Extreme può vantare le prestigiose certificazioni IP-65 e MIL-STD 810, garantendo una resistenza senza compromessi alle condizioni più estreme. Grazie a queste specifiche militari, il nuovo Latitude ha superato test di caduta da un’altitudine massima di un metro e mezzo e test di temperatura da -29° a +63°. La classificazione IP-65 protegge il dispositivo dalla polvere, dalla sporcizia e dall’acqua, assicurando che il tablet e i dati sensibili al suo interno possano sopravvivere alle condizioni climatiche più estreme.

Ma la sicurezza non si ferma qui. Il 7030 Rugged Extreme è dotato di moderne funzioni di sicurezza, tra cui il TPM 2.0 ControlVault, un robusto strumento di crittografia basato su hardware che protegge i dati con crittografia integrata. Inoltre, offre il riconoscimento facciale basato su Microsoft Windows Hello, un lettore di impronte digitali a sfioramento, un otturatore per la privacy della fotocamera e un lettore di smartcard a contatto o senza contatto, per garantire la massima protezione.

Potenza a Tutta Velocità

Il cuore del 7030 Rugged Extreme è il suo processore, che può essere equipaggiato con un processore Intel Core i7 di 12a generazione, grafica Iris Xe integrata nelle configurazioni i5 e i7, e fino a 32 GB di memoria LPDDR5, offrendo prestazioni straordinarie in movimento. Inoltre, il tablet supporta un’unità SSD NVMe fino a 2 TB per garantire spazio sufficiente per le applicazioni e i dati più esigenti.

La connettività è al centro del 7030 Rugged Extreme. Questo tablet supporta il Wi-Fi 6E con doppia banda larga, è dotato di GPS e 5G, e supporta anche la rete privata 5G per migliorare la sicurezza, la velocità e la portata wireless. Inoltre, i dati in tempo reale sono visualizzati su un display da 10,1 pollici FHD+ (1920 x 1200), con un rapporto di aspetto 16:10 che massimizza la superficie dello schermo. Questo pannello è visibile anche alla luce diretta del sole, con una luminosità che raggiunge i 1000 nits, e offre una funzione “glove-touch” che protegge gli utenti che lavorano con sostanze chimiche aggressive o attrezzature pericolose.

Gli Accessori: la Chiave della Versatilità

Per massimizzare la produttività, il 7030 Rugged Extreme è equipaggiato con una serie di accessori sorprendenti. L’impugnatura rigida consente di trasportare comodamente il tablet, mentre la penna passiva offre una precisione straordinaria durante la scrittura o il disegno. L‘impugnatura, con un pratico alloggiamento per la penna, è realizzata in gomma e polimeri rigidi. Inoltre, la tastiera staccabile retroilluminata RGB, classificata IP-65, trasforma il tablet in un 2-in-1, offrendo la flessibilità di una modalità “laptop” standard o di un tablet piegabile di 180 gradi.

La versatilità degli accessori si estende alle porte configurabili del tablet, che possono essere personalizzate con uno scanner di codici a barre, RJ-45, jack audio universale o USB-A. Inoltre, i due pulsanti hardware programmabili con l’applicazione Rugged Control Center rendono il 7030 Rugged Extreme un dispositivo personalizzabile per diverse applicazioni e settori.

Disponibilità Globale

Il 7030 Rugged Extreme sarà presto disponibile a livello globale nel corso dell’anno, con i prezzi che verranno annunciati in seguito. Per le aziende che distribuiscono dispositivi rugged su larga scala, Dell offre un supporto completo tramite servizi aziendali come l’assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo e gli strumenti di ProSupport predittivi, garantendo una gestione agevole e sicura dei dispositivi.

