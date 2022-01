Dell prova a fare colpo sugli utenti con la presentazione del nuovo Dell XPS 13 Plus, un notebook leggero, attento all’ambiente, potente e innovativo dal punto di vista delle scelte stilistiche ed estetiche.

Dell XPS 13 Plus – Nuovi processori Intel e tasti funzione capacitivi

Partiamo dal processore. Dell ha inserito all’interno della scocca i nuovi inediti processori Intel di 12a generazione da 28W (dunque più performanti rispetto ai classici -U a 15W). Si tratta nello specifico degli Intel Alder Lake-H, che combinano P-core ad alte prestazioni con E-core ad alta efficienza, supportati dall GPU integrata Xe.

L’aspetto estetico dei nuovi notebook colpisce tanto. La casa americana ha scelto di realizzare una tastiera a filo con la scocca in alluminio, con tasti “zero lattice” che mantengono la corsa di 1 mm, ma sono più grandi e comodi dei precedenti. Interessante è anche la scelta di togliere i tasti superiori e quello ESC per inserire una touch bar che può alternare i tasti funzione ai controlli multimediali. Tale scelta, secondo Dell, consentirebbe di migliorare il raffreddamento del dispositivo, che in ogni caso viene garantito da ventole più grandi rispetto alla precedente generazione, in grado di garantire un flusso d’aria migliorato del 55% senza aumento del rumore.

Ci sono cambiamenti anche per quanto riguarda il touchpad. E’ davvero difficile notarlo nella scocca: è annegato nel vetro che occupa tutta l’area sotto alla tastiera ed è dotato di motori Piezo che restituiscono feedback tattici per migliorare l’interazione con le dita dell’utente. Dell XPS 13 Plus è anche attento all’ambiente: la scocca è realizzata interamente in alluminio CNC realizzato con energia idroelettrica per ridurre le emissioni di carbonio. Stupiscono il minimalismo delle linee e l’attenzione al design, oltre alla portabilità del PC, grazie al peso di 1.24Kg ed allo spessore di 15 mm.

Ci sono delle mancanze; spariscono, a livello di connettività, lo slot SD ed il jack audio. Dell XPS 13 Plus è dotato di due porte Thunderbolt, di quattro altoparlanti e di due array di microfoni. Di grande effetto anche il pannello in formato in 16:10 innestato all’interno di cornici sottili. Il display InfinityEdge è disponibile in FULLHD+ e in UHD+ touch. Non manca la versione OLED da 3,5k con superficie touch e copertura totale dello spazio colore DCI-P3.

Di seguito la scheda tecnica completa:

Processore : Intel Core i5-1240P di 12a generazione (12 MB Cache, fino a 4,4 GHz, 12 core) Intel Core i7-1260P di dodicesima generazione (18 MB Cache, fino a 4,7 GHz, 12 core) Intel Core i7-1270P di dodicesima generazione (18 MB Cache, fino a 4,8 GHz, 12 core) Intel Core i7-1280P di dodicesima generazione (24 MB Cache, fino a 4,8 GHz, 14 core)

: Memoria (integrata): 8 GB LPDDR5 Dual Channel a 128 bit a 5200 MHz 16 GB LPDDR5 Dual Channel a 128 bit a 5200 MHz 32 GB LPDDR5 Dual Channel a 128 bit a 5200 MHz

(integrata): Archiviazione : SSD PCIe 3 x4 da 256 GB, SSD PCIe 4 x4 da 512 GB, SSD PCIe 4 x4 da 1 TB, SSD PCIe 4 x4 da 2 TB

: SSD PCIe 3 x4 da 256 GB, SSD PCIe 4 x4 da 512 GB, SSD PCIe 4 x4 da 1 TB, SSD PCIe 4 x4 da 2 TB Display : Tutti i pannelli sono Dolby Vision, tecnologia Eyesafe, ampio angolo di visione di 178° +/- 89° / 89° / 89° / 89° InfinityEdge touch da 13,4 pollici 4K UHD+ (3840×2400); DisplayHDR 400, 500 nit, 90% DCI-P3 tipico, rapporto di contrasto 1650:1, 0,3% antiriflesso, antimacchia InfinityEdge touch OLED da 13,4 pollici e 3,5K (3456 x 2160), DisplayHDR 500, 400 nit, gamma di colori DCI-P3 al 100%, rapporto di contrasto 100.000:1, 0,5% antiriflesso, antimacchia, Corning Gorilla Glass 7 InfinityEdge touch FHD+ da 13,4 pollici (1920 x 1200), 500 nit, 100% sRGB tipico, Rapporto di contrasto 2000:1 InfinityEdge da 13,4 pollici FHD+ (1920 x 1200) antiriflesso e antimacchia dello 0,3%; 500 nit, 100% sRGB tipico, rapporto di contrasto 2000:1, antiriflesso

: Tutti i pannelli sono Dolby Vision, tecnologia Eyesafe, ampio angolo di visione di 178° +/- 89° / 89° / 89° / 89° Grafica : Iris Xe

: Iris Xe Audio : Ottimizzazione Waves MaxxAudio Pro e Waves Nx 3D audio Design a quattro altoparlanti con potenza totale di 8 W Doppio array di microfoni ottimizzato con Waves MaxxVoice supporta VoIP – Compatibile con Microsoft Cortana

: Materiali : Alluminio lavorato CNC con poggiapolsi in vetro in grafite Alluminio lavorato CNC con poggiapolsi in vetro platino

: Batteria : Batteria da 55 Wh (integrata nel laptop e non è sostituibile dal cliente)

: Batteria da 55 Wh (integrata nel laptop e non è sostituibile dal cliente) Adattatore CA : 60 W, (USB tipo C)

: 60 W, (USB tipo C) Porte : 2x Thunderbolt 4 (USB Type-C) con DisplayPort e Power Delivery 1 adattatore da USB-C a USB-A v3.0 fornito di serie

: Dimensioni : Altezza: 15,28 (0,60″) x Larghezza: 295,3 mm (11,63″) x Profondità: 199,04 mm (7,84″)

: Peso : 1,24 kg (2,73 libbre)

: 1,24 kg (2,73 libbre) Display touch (opzionale)

2 microfoni array digitali

Tastiera a grandezza naturale, retroilluminata, “zero-lattice”; Corsa di 1,0 mm

Vetro senza giunture, ForcePad tattile

Lettore di impronte digitali Windows Hello integrato nel pulsante di accensione e fotocamera Windows Hello HD (720p) nella cornice superiore

Sensore di luce ambientale per il controllo della retroilluminazione del display

Wireless: Intel Killer Wi-Fi 6E 1675 (AX211)(2×2) + Bluetooth 5.2

Il Dell XPS 13 Plus sarà disponibile dalla prossima primavera a partire da 1.199,99 dollari.

