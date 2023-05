Dagli smartphone flagship fino ai dispositivi audio e wearable: per festeggiare la festa della Mamma, OPPO ha preparato sul suo store OPPOStore.it una serie di promozioni e bundle da non lasciarsi sfuggire.

Infatti da oggi, 5 maggio, fino al 15 maggio saranno disponibili una serie di prezzi vantaggiosi sui bundle della Serie FindX5, Reno8 e su alcuni prodotti IOT selezionati.

OPPO RENO 8 Pro

Le promo OPPO per la festa della Mamma

Per le mamme che non vogliono rinunciare a nulla, i bundle della serieFind X5, perfoto senza precedenti anche nelle ore notturne, e quelliReno8, noto per il design elegante e raffinato e per le performance fotografiche avanzate per ritratti senza tempo, abbinato agli auricolariOPPO Enco Free2ioEnco Buds2, sono il regalo ideale.

Ecco i dettagli dell’abbinata:

OPPO Find X5 Pro in bundle con OPPO Enco Free2i a 999,99€ invece di 1099,99€; Leggi la nostra recensione di OPPO Find X5 Pro

in bundle con a invece di 1099,99€; Leggi la nostra recensione di OPPO Find X5 Pro OPPO Find X5 in bundle con OPPO Enco Free2i a soli 599,99€ al posto di 699,99€; Leggi la nostra recensione di OPPO Find X5

in bundle con a soli al posto di 699,99€; Leggi la nostra recensione di OPPO Find X5 OPPO Find X5 Lite in bundle con OPPO Enco Buds2 al prezzo di 379,99€ invece di 399,99€;

in bundle con al prezzo di invece di 399,99€; OPPO Reno8 Pro in bundle con OPPO Enco Free2i scontato a 699,99€ invece di 749,99€; Leggi la nostra recensione di OPPO Reno 8 Pro

in bundle con scontato a invece di 749,99€; Leggi la nostra recensione di OPPO Reno 8 Pro OPPO Reno8 in bundle con OPPO Enco Free2i a 469,99€ al posto di 599,99€;

in bundle con a al posto di 599,99€; OPPO Reno8 Lite in bundle con OPPO Enco Buds2 al prezzo di 329,99€ invece di 389,99€. Leggi la nostra recensione di OPPO Reno8 Lite

AncheOPPO A78, lo smartphone capace di diventare un accessorioelegante e raffinato noto per l’esclusivalavorazione satinata OPPO Glow, è disponibile nelle sue versioni da4/8+128GBin bundle conOPPO Enco Buds 2scontato rispettivamente a259,99€e289,99€.

Ma non è finita qui,OPPO Watch Freenella colorazioneGold, perfetto per le mamme più sportive grazie al monitoraggio di100 modalità di allenamento, è acquistabile in bundle conOPPO Enco Buds2a soli69,99€invece di 79,99€. Un dispositivo funzionale ma anche confortevole e leggero.

Per scoprire gli altri prodotti scontati dell’ecosistema OPPO e trovare il regalo perfetto per festeggiare le mamme in questo giorno speciale, visita la pagina.

