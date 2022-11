Oggi OnePlus annuncia il primo premio di Operation Black Box, la caccia al tesoro digitale che ha dato il via alla campagna OnePlus per il Black Friday. Per quattro settimane, utenti da tutta Europa si sono sfidati per ricevere fantastici premi firmati OnePlus.

Ma la sorpresa più grande è il premio finale: una “Golden Box” con una fornitura a vita di telefoni OnePlus. Il fortunato utente che si aggiudicherà la Golden Box riceverà fin da ora un OnePlus 10 Pro 5G ma non solo, a partire dal 2023, il vincitore riceverà una volta l’anno un flagship dallo store OnePlus.com, per sempre!

Per tutto il mese di novembre, OnePlus si è preparata alle offerte del Black Friday coinvolgendo i suoi utenti in una caccia al tesoro molto speciale. L’Operation Black Box è stata infatti pensata per celebrare la community di OnePlus in Europa, sfidando gli utenti a trovare alcuni luoghi accuratamente selezionati dai membri della community di OnePlus in tutto il continente.

Le coordinate di questi luoghi sono segrete, ma possono essere trovate grazie agli indizi disseminati sui canali social di OnePlus e su OnePlus.com. Chi partecipa alla caccia al tesoro, non dovrà recarsi fisicamente nei luoghi indicati: sarà infatti sufficiente trovarli usando Google Street View.

Black Friday è anche sinonimo di sconti: quelli di OnePlus sono disponibili sul sito a partire dal 18 novembre, con offerte eccezionali su un’ampia gamma di dispositivi OnePlus, come il nuovissimo flagship OnePlus 10T 5G, con memoria fino a 16 GB e ricarica SUPERVOOC Endurance Edition o il potente OnePlus Nord 2T 5G di fascia media. Le offerte del Black Friday saranno valide fino al 30 novembre.

Maggiori dettagli nell’elenco qui sotto:

OnePlus 10 Pro 8GB+128GB storage: in vendita a €699, con sconto di €200

OnePlus 10 Pro 12GB+256GB storage: in vendita a €799, con sconto di €200

OnePlus 10T 8GB+128GB storage: in vendita a €599, con sconto di €100

OnePlus 10T 16GB+256GB storage: in vendita a €699, con sconto di €100

OnePlus Nord 2T 8GB+128GB storage: in vendita a €349, con sconto di €50

OnePlus Nord 2T 12GB+256GB storage: in vendita a €429, con sconto di €70

OnePlus Nord CE 2 8GB+128GB storage: in vendita a €269, con sconto di €80

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB+128GB storage: in vendita a €229, con sconto di €70

OnePlus Buds Pro: in vendita a €109, con sconto di €40

OnePlus Buds Z2: in vendita a €69, con sconto di €30

OnePlus Nord Buds: in vendita a €35, con sconto di €14

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!