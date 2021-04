Dopo il Pesce d’aprile e l’idea dei packaging commestibili al gusto fragola, cioccolato e peperoncino, Wiko lancia una flash promo per Pasqua: dal 2 al 5 aprile incluso, tutti i prodotti Wiko presenti sul suo e-store italiano saranno in sconto del 30%.



Sarà possibile comprare un View5, dotato di super batteria da 5000 mAh e quad cam, ma

anche gli smartphone della Y range, dispositivi ideali per chi cerca device intuitivi e

performanti, con un’attenzione in più al costo.

Qualche esempio di offerta di Pasqua al -30%



Se non bastasse, anche tutta la gamma degli accessori di protezione originale Wiko, per

proteggere lo smartphone da urti e graffi o per preservare il display, sono acquistabili

all’interno della promozione di Pasqua.



La promo Wiko, infine, non dimentica tutti gli amanti della musica e chi vuole lavorare in

modalità “hands free”, applicando lo stesso sconto del 30% anche agli oggetti connessi

come i nuovi auricolari tascabili WiBUDS Pocket o gli altoparlanti WiSHAKE Vibes con

Bluetooth® 5.0 integrato.



Per accedere alla promo di Wiko, basta acquistare i prodotti sull’e-store italiano del brand e inserire il codice WIKOPASQUA prima della finalizzazione della spesa.

Per scoprire tutti i dettagli della nuova promozione Wiko, è possibile visitare l’e-store italiano al sito ufficiale.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!