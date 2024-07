Hisense inaugura il 2024 con l’ambizioso obiettivo di consolidare la propria posizione nel mercato dei televisori. Con una storia di mezzo secolo nella produzione di TV, l’azienda si conferma il secondo produttore mondiale, grazie a un costante processo di innovazione che punta a soddisfare anche i consumatori più esigenti.

Offerta per Hisense Tv non disponibile. Cercalo su Amazon

Hisense ha rafforzato la propria posizione competitiva nel settore, con 6,32 milioni di TV spediti nel primo trimestre del 2024, secondo Omdia. Questo posiziona Hisense al secondo posto globale per le spedizioni di TV e al primo posto per i modelli da 100 pollici. Inoltre, Hisense detiene il 53,4% del mercato globale dei laser TV, confermando la sua leadership tecnologica.

Hisense continua a innovare, offrendo tecnologie all’avanguardia e un’esperienza visiva senza compromessi, rendendo il 2024 un anno di ulteriore crescita e successo.

L’offerta di Hisense si distingue per l’ampia gamma di modelli pensati per diverse esigenze: dai tecnofili agli amanti dello sport, fino ai giovani appassionati di gaming. I modelli di punta sfruttano la tecnologia Mini-LED, che, grazie all’utilizzo di numerosi piccoli LED, garantisce una luminosità superiore e un contrasto eccellente. Rispetto ai tradizionali TV LED, i TV Mini-LED offrono neri più profondi e un controllo dell’immagine più preciso, grazie a zone di retroilluminazione più piccole.

EURO2024: Sport e innovazione

Con la partnership ufficiale di Hisense per UEFA EURO 2024, i televisori dell’azienda promettono di rendere ogni momento del torneo indimenticabile. I modelli Mini-LED, con schermi fino a 100 pollici, offrono una visione dettagliata delle partite, trasformando ogni casa in uno stadio. Un’esperienza visiva impareggiabile per vivere le emozioni del calcio in compagnia.

La lineup 2024 di Hisense include diverse tecnologie: dalle Smart TV entry-level (32 e 40 pollici) ai modelli UHD (43-85 pollici), QLED (43-100 pollici) e Mini-LED ULED (50-100 pollici). Il modello di punta UX è disponibile nei formati da 65 e 85 pollici, pensato per chi cerca il massimo dell’innovazione. Il modello U8, ideale per i cinefili, e il modello U7, perfetto per gli appassionati di calcio, sono disponibili in varie dimensioni. Il modello entry-level Mini-LED ULED, U6, e il QLED E7 PRO, progettato per i gamer, completano l’offerta.

Smart, veloce, efficiente e sostenibile

Tutti i televisori Hisense utilizzano il sistema operativo VIDAA, intuitivo e personalizzabile, con ampia connettività e supporto per il controllo vocale. I modelli top di gamma includono un telecomando a energia solare, ricaricabile con luce solare o lampade, contribuendo alla sostenibilità ambientale. La Modalità risparmio energetico, inoltre, riduce il consumo di energia regolando la luminosità dello schermo.

Offerta per Hisense Mini LED non disponibile. Cercalo su Amazon

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!