Oramai Harmony OS 2.0, il sistema operativo di HUAWEI è pronto per il pubblico e lo scorso 10 giugno si è tenuto a Pechino l’evento di inaugurazione del secondo Huawei HMS App Innovation Contest – 2021 Apps Up (qui il link per partecipare al concorso) dove per l’occasione si sono riuniti i migliori sviluppatori di tutto il mondo con l’obiettivo di integrare le funzionalità aperte di HMS Core, offrire nuove esperienze di app e creare un mondo completamente connesso e intelligente.

Il comitato di revisione, formato da esperti e tecnici del settore, dirigenti di istituti di

investimento e aziende, fondatori di società web, personale tecnico esperto del

settore dei media e rappresentanti di organizzazioni di servizi sociali, ha fornito

preziosi consigli e supporto agli sviluppatori partecipanti.

Catherine Chen, Huawei Senior Vice President e Membro del Board, nel suo discorso

d’apertura intitolato ‘Nessun limite al talento grazie alla collaborazione’, ha evidenziato il valore sociale di questa iniziativa e condiviso un case study esemplare per incoraggiare sempre più sviluppatori a perseguire i propri sogni, con riferimento anche al programma HUAWEI Women Developers, grazie al quale un numero crescente di donne che lavora nel mondo della tecnologia sta dimostrando le proprie capacità e guadagnando maggiore visibilità .

Oggi le tecnologie 5G si stanno sviluppando rapidamente, di pari passo con la crescente popolarità dello smart working e con la necessità di stare costantemente connessi a Internet.

Catherine Chen ha dichiarato:



“Ho ribadito in più occasioni che stiamo entrando in un mondo intelligente, ma la

verità è che stiamo già vivendo in un’epoca ricca di app. Le app hanno infatti reso la

vita e il lavoro più facili che mai e questo grazie al duro lavoro e ai contributi di

decine di migliaia di sviluppatori”



Ma in che modo Huawei può semplificare il lavoro degli sviluppatori? Come può aiutare i

migliori a distinguersi? E come può consentire a più sviluppatori di innovare e creare

valore per la società? Queste sono domande che Huawei si pone di frequente e alle

quali cerca di offrire una risposta attraverso il suo ecosistema HMS e l’evento Apps

Up.

Catherina Chen prosegue:

“L’ecosistema HMS va oltre i prodotti e i servizi di Huawei e stiamo aprendo più che

semplici interfacce API. Speriamo di diventare un centro di eccellenza che colleghi

consumatori, sviluppatori e fornitori di servizi di terze parti, offrendo una gamma più

diversificata di servizi ed esperienze d’uso di altissima qualità. Oggi la nostra

AppGallery è disponibile in oltre 170 Paesi e, attraverso questa vasta rete,

intendiamo fare in modo che ogni app e servizio ad alta innovazione tecnologica

raggiunga gli utenti in ​​ogni angolo del mondo”

Con il supporto da parte di sviluppatori e partner a livello globale, l’ecosistema HMS

sta facendo grandi passi avanti. Sostenuto dall’approccio aperto e trasparente di

Huawei e dalla ricerca del successo condiviso, questo ecosistema è diventato il terzo

ecosistema di app mobile più grande al mondo. Alla fine dello scorso anno, oltre 4 milioni di sviluppatori erano registrati su HMS e più di 134.000 app erano connesse a

HMS Core. Spianare la strada a nuove app Integrando le capacità aperte di HMS, sempre più sviluppatori stanno creando nuove app che offrono servizi ad alto valore aggiunto a diverse categorie di utenti.

Il caso di OCR SCAN

A questo proposito, Chen ha condiviso la storia di uno sviluppatore che ha creato

un’app chiamata OCR Scan, recentemente diventata molto popolare sull’AppGallery

di Huawei. Lo sviluppatore, aveva originariamente creato questa app esclusivamente

per assecondare la grande passione per la lettura della sua compagna.

In seguito attraverso ripetuti aggiustamenti e all’introduzione delle funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) fornite dalla piattaforma Huawei, questa

app è costantemente migliorata e fino a oggi è stata scaricata ben 14 milioni di volte.

In particolare, l’app è stata accolta molto positivamente dalle persone non vedenti

poiché può identificare le parole da un’immagine e dunque consente agli utenti di

ascoltare la narrazione di una storia a partire dalla semplice fotografia della pagina di

un libro.

Come suite di funzionalità software e hardware aperte di HMS, HMS Core è il

fondamento dell’ecosistema HMS fornendo un intero set di servizi di base per lo

sviluppo di app, attraverso i quali gli sviluppatori possono creare applicazioni in modo

rapido, efficiente e semplice, con costi davvero contenuti.

Supportare le donne nella tecnologia attraverso programmi di incentivazione

Al concorso di quest’anno Huawei ha messo a disposizione un nuovo pacchetto di

incentivi, che include premi in denaro per un valore di 1 milione di dollari, nell’intento

di coinvolgere i migliori sviluppatori provenienti da tutto il mondo. Inoltre sono state

aggiunte nuove categorie di premi: Best HMS Core Innovation Award, All-Scenario

Coverage Award e Tech Women’s Award. Quest’ultimo con lo scopo di sostenere e

incoraggiare le donne più talentuose a distinguersi nel mondo della tecnologia.

Questi programmi hanno il principale obiettivo di garantire l’uguaglianza di genere

nel mondo digitale e possono essere implementati in qualsiasi Paese, indipendentemente dal suo livello di sviluppo e dalla fascia di età dei beneficiari. Ad

oggi, Huawei ha implementato programmi di formazione sulle competenze digitali

rivolti alle donne in numerosi Paesi, tra cui Argentina, Bangladesh, Irlanda, Kenya e

Sud Africa. Attualmente, oltre il 30% dei tirocinanti che partecipano agli altri

programmi di formazione ICT di Huawei, come ad esempio Seeds for the Future,

sono donne.

Lo scorso 8 marzo, Huawei ha anche lanciato il suo programma HUAWEI Women Developers (qui il link per inoltrare la propria candidatura).

Oltre alla capacità dell’azienda di guidare il cambiamento nell’ecosistema del settore

e nei modelli di business, l’ecosistema HMS offre un chiaro percorso verso l’inclusione

digitale con l’emergere di nuove tecnologie. L’ecosistema HMS offre una soluzione

tecnica completa che include funzionalità aperte, ambienti di sviluppo integrati e

strumenti, semplificando enormemente il lavoro degli sviluppatori.

Attraverso questa piattaforma, gli sviluppatori possono infatti creare app ed esperienze più innovative per gli utenti in un mondo intelligente alimentato da 5G e AI. Poiché gli sviluppatori utilizzano la tecnologia per cambiare in meglio la vita delle persone, aggiungono valore alla società e accelerano la velocità delle scoperte tecnologiche, contribuendo così a un ecosistema intelligente in ogni scenario.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!