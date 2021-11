Oggi HONOR ha presentato i nuovi modelli della linea MagicBook che sono i nuovi MagicBook X 14 e X 15, entrambi dotati di processori Intel Core di decima generazione. Pensati sia per il lavoro che per il casual gaming, questi nuovi PC offrono un corpo in alluminio fornito di una ventola di raffreddamento sovradimensionata, a supporto di una memoria dual-channel, una doppia antenna 2×2 MIMO e una batteria da 56Wh.

I laptop saranno in pre order dal 19 al 30 novembre a partire da €649 e presto disponibili anche su Amazon. Inoltre ci sono in regalo le Earbuds 2 lite per chi acquista uno dei due modelli dal 19/11/2021 al 30/11/2021.

I nuovi laptop Honor sono pensati per facilitare gli spostamenti, grazie al corpo in alluminio leggero, HONOR MagicBook X 14 pesa solo 1,38 kg ed è sottile 15,9 mm. I due MagicBook saranno disponibili nei colori premium Mystic Silver e Space Gray.

Entrambi sono forniti di Eye Comfort HONOR FullView Display, pensato per la protezione della vista. Entrambi sono dotati della TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, che garantisce il massimo confort per studiare, lavorare o vedere film e serie tv. HONOR MagicBook X 14 offre inoltre una qualità dell’immagine superiore e grazie alla sua apertura con cerniera a 180 gradi, lo schermo può essere regolato al miglior angolo di visione.





Entrambi i PC sono alimentati da un processore Intel CoreTM di decima generazione 5-10210U, con una frequenza turbo massima di 4.2GHz[8]. Questo, unito alla memoria dual-channel consente una migliore eleborazione dei dati, ed in generale un incremento delle prestazioni. Completano il comparto tecnico 16 GB di RAM DDR4 e l’unità di archiviazione interna PCIe NVMe SSD. Il laptop diventa quindi ottimo anche per l’editing amatoriale di foto e video.

HONOR ha voluto pensare anche ai casual gamer, dotando HONOR MagicBook X 14 e HONOR MagicBook X 15 di una ventola di raffreddamento Supersized, ideata per mantenere la temperatura del laptop gestibile anche per periodi di utilizzo più lunghi. Questo insieme alla batteria di discrete dimensioni dovrebbe garantire fino a 13,2 ore di riproduzione video 1080p locale o 11,3 ore di navigazione con una singola carica completa. L’alimentatore permetterà inoltre una ricarica fino al 70% in 60 minuti.

Il cross-device e il multischermo

Per quanto riguarda velocità e comodità di utilizzo, i dispositivi presentano un design a doppia antenna 2X2 MIMO, raggiungendo una larghezza di banda di 160MHz, e consentendo una velocità di trasferimento wireless fino a 1733Mbps.

HONOR MagicBook X 14 e X 15 uniscono alla velocità di connessione la funzionalità Multi-screen Collaboration, che permette agli utenti di visualizzare lo schermo del loro smartphone e i file sul computer portatile: questo consentirà di trascinare, rilasciare e modificare i loro file, utilizzando la stessa tastiera e mouse. Quindi un grande aiuto nel multi-tasking.

Anche nella fase di avvio le azioni sono velocizzate da un pulsante di accensione per la lettura delle impronte digitali che consente l’accesso immediato nella fase di avvio e allo stesso tempo un’esperienza più sicura.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i laptop saranno disponibili a partire dal 15 novembre 2021 sull’e-commerce ufficiale Hihonor.com

HONOR MagicBook X 14 con processori Intel CoreTM di decima generazione nelle versioni i5-10210U e i3-10110U sarà disponibile a partire da €749,90 HONOR MagicBook X 15, che vanterà uno schermo più grande e sarà presente nelle versioni i5-10210U e i3-10110U sarà disponibile a partire da €649,90. Inoltre ci sono in regalo Earbuds 2 lite per chi acquista un odei due modelli dal 19/11/2021 al 30/11/2021

Inoltre entrambi i dispositivi debutteranno presto anche su Amazon.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!